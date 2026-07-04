MUNDIAL · Γκάνα · Κολομβία Κολομβία - Γκάνα 1-0: Τα highlights του αγώνα ONSPORTS TEAM 04 Ιουλίου 2026, 09:50 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App Παγκόσμιο Κύπελλο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 COMMENTS LATEST NEWS 12:10 MUNDIAL Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Τα ματς των «32» που κρίθηκαν στο τέλος και στα πέναλτι 11:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γκαγκάτσης για το Euro 2004: «Ενότητα και όχι διχόνοια στο ελληνικό ποδόσφαιρο» 11:18 MUNDIAL Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πρόβλημα με Τσουαμενί πριν την Παραγουάη για την Γαλλία 10:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Έκπληξη με τη νέα ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη 10:30 SUPER LEAGUE Ολυμπιακός: Ανεβάζει… στροφές για Ζότα Σίλβα και Ρόκα 10:19 SUPER LEAGUE ΑΕΚ: Αυτή είναι η πρόταση για νέο συμβόλαιο στον Πινέδα - Οι αναφορές στο Μεξικό 10:14 MUNDIAL Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Όλα τα γκολ της φάσης των «32» 10:09 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός - Άγιαξ: Δυνατό φιλικό τεστ πριν την επιστροφή από την Ολλανδία 09:50 MUNDIAL Κολομβία - Γκάνα 1-0: Τα highlights του αγώνα 09:29 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό «αντίο» του Γιάννη Κώτσιρα μετά από πέντε χρόνια 09:13 SUPER LEAGUE ΠΑΟΚ: Δεύτερο τεστ στην Ολλανδία - Η ώρα και το κανάλι με Βέστερλο 08:57 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ Όταν η Ελλάδα έφτασε στο απόλυτο ποδοσφαιρικό «θαύμα»! 22 χρόνια από έπος της Πορτογαλίας ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ