Παναθηναϊκός - Άγιαξ: Δυνατό φιλικό τεστ πριν την επιστροφή από την Ολλανδία

Ο Παναθηναϊκός δίνει το πιο δυνατό φιλικό της καλοκαιρινής του προετοιμασίας, αντιμετωπίζοντας τον Άγιαξ, λίγο πριν ολοκληρώσει την παρουσία του στην Ολλανδία και επιστρέψει στην Αθήνα.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεστ απέναντι στον ολλανδικό σύλλογο, σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Έρμελο. Το παιχνίδι αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τον Τζέικομπ Νίστρουπ να αξιολογήσει την εικόνα της ομάδας απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου.

Τρεις ημέρες νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έδωσε το πρώτο του φιλικό για τη φετινή προετοιμασία, επικρατώντας με 4-0 της Χέλμοντ Σπορ και παρουσιάζοντας αρκετά θετικά στοιχεία. Με το παιχνίδι του Σαββάτου (04/07) ολοκληρώνεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, καθώς αμέσως μετά η αποστολή θα επιστρέψει στην Αθήνα.

Σε ό,τι αφορά την πιθανή ενδεκάδα, ο Πένια αναμένεται να ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, με τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια στα δύο άκρα της άμυνας και τους Κάτρη και Ίνγκασον στο κέντρο της αμυντικής γραμμής.

Στη μεσαία γραμμή, οι Τσέριν και Καμαρά συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν στον άξονα, με τον Γιάσκουσιτς σε ρόλο επιτελικού μέσου. Στα άκρα της επίθεσης αναμένεται να αγωνιστούν οι Ζαρουρί και Αντίνο, έχοντας στην κορυφή τον Τετέι, στο 4-2-3-1 που προσανατολίζεται να χρησιμοποιήσει ο Δανός τεχνικός.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Ντε Φράι, πραγματοποιώντας το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ ο Νίστρουπ αναμένεται να δοκιμάσει αρκετά πρόσωπα και σχήματα.

Το επόμενο φιλικό των «πράσινων» είναι προγραμματισμένο για τις 11 Ιουλίου απέναντι στη Γκρασχόπερς στη Λεωφόρο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ραπίντ στη Βιέννη στις 15 Ιουλίου, πριν από τα παιχνίδια με την Πάκσι (23 και 30 Ιουλίου) για τα προκριματικά του Conference League.

Η σέντρα στο φιλικό ματς του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ έχει οριστεί για το απόγευμα του Σαββάτου (04/07) στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.