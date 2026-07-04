Παναθηναϊκός: Ο Μπινιάρης κερδίζει τον Νίστρουπ και ο Δανός... τρίβει τα χέρια του

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να έχε σχηματίσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ρόστερ του.

Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν στα μάτια του Δανού τεχνικού βρίσκεται και ο Τάκης Μπινιάρης, ο οποίος άφησε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στο πρώτο φιλικό απέναντι στη Χέλμοντ Σπορ.

Παρότι βρίσκεται μόλις στα 17 του χρόνια, ο νεαρός άσος έδειξε στοιχεία που συμβαδίζουν με τη φιλοσοφία του νέου προπονητή, ο οποίος επιδιώκει μια ομάδα με ένταση, επιθετική πίεση και συνεχή ενέργεια σε κάθε σημείο του γηπέδου.

Ο Νίστρουπ βλέπει έναν παίκτη που ταιριάζει στη φιλοσοφία του

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες της προετοιμασίας, ο Νίστρουπ έδωσε ξεκάθαρο στίγμα για το ποδόσφαιρο που θέλει να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός. Υψηλό πρέσινγκ, γρήγορες αντιδράσεις μετά την απώλεια της μπάλας και μεγάλη ένταση σε όλες τις μονομαχίες αποτελούν βασικά στοιχεία της αγωνιστικής του ταυτότητας.

Ο Μπινιάρης ανταποκρίθηκε σε αυτές τις απαιτήσεις με ωριμότητα που δύσκολα συναντά κανείς σε ποδοσφαιριστή της ηλικίας του. Η διάθεσή του να πιέσει, να τρέξει και να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του προπονητή δεν πέρασε απαρατήρητη από το τεχνικό επιτελείο.

Στο «τριφύλλι» άλλωστε θεωρούν εδώ και καιρό πως πρόκειται για έναν από τους πιο εξελίξιμους ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας και η παρουσία του στην προετοιμασία επιβεβαίωσε γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του.

Ποιος είναι ο Τάκης Μπινιάρης

Ο Τάκης Μπινιάρης γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 2009 στην Αθήνα και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες του Α.Ο. Βριλησσίων. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ακαδημία του Βασίλη Λάκη, πριν ενταχθεί στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού.

Με τη φανέλα του «τριφυλλιού» εξελίχθηκε σταθερά, αποτελώντας έναν από τους πρωταγωνιστές της Κ17, συμβάλλοντας σημαντικά στην πορεία της ομάδας προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αγωνιστικά πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που ξεχωρίζει για τη σωστή αντίληψη του παιχνιδιού, την ποιότητα στις μεταβιβάσεις, την ένταση στις μονομαχίες και την ικανότητά του να διαβάζει τις φάσεις πριν αυτές εξελιχθούν.

Η ευελιξία που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα

Παρότι η φυσική του θέση βρίσκεται στον άξονα, είτε ως αμυντικός μέσος είτε ως κεντρικός μέσος, στο φιλικό με τη Χέλμοντ Σπορ χρησιμοποιήθηκε ως αριστερός μπακ και ανταποκρίθηκε με επιτυχία.

Ο νεαρός έδειξε σωστές τοποθετήσεις, ψυχραιμία στην κυκλοφορία της μπάλας και διάθεση να συμμετέχει τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας, στοιχεία που εκτιμά ιδιαίτερα ο Νίστρουπ.

Η δυνατότητά του να καλύπτει περισσότερες από μία θέσεις αυξάνει τις επιλογές του Δανού τεχνικού, ενώ παράλληλα δίνει στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή περισσότερες ευκαιρίες να διεκδικήσει χρόνο συμμετοχής στην πρώτη ομάδα.

Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας

Η προετοιμασία αποτέλεσε μόνο την αρχή για τον Μπινιάρη, όμως οι πρώτες ενδείξεις είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.

Ο Νίστρουπ δείχνει να πιστεύει στις δυνατότητές του και να βλέπει έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να εξελιχθεί μέσα στο περιβάλλον της πρώτης ομάδας.

Για τον ίδιο τον 17χρονο, το μεγάλο ζητούμενο είναι να συνεχίσει με την ίδια προσήλωση και διάθεση για δουλειά, ώστε να μετατρέψει τις θετικές εντυπώσεις της προετοιμασίας σε μια μόνιμη παρουσία στα πλάνα του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της νέας αγωνιστικής περιόδου.