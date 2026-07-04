Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος… προανήγγειλε Μάικ Μπατίστ

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είναι πολύ πιθανό να μην είναι η μόνη που θα… εξιτάρει τους φίλους του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ένα story στο Instagram τα ξημερώματα του Σαββάτου, ουσιαστικά «φανέρωσε» την πολύ πιθανή επιστροφή και του Μάικ Μπατίστ.

Ο παλαίμαχος άσος του «τριφυλλιού», ένας απ’ τους κορυφαίους Αμερικανούς στην ιστορία των «πράσινων», εδώ και χρόνια εκτελεί χρέη προπονητή στο ΝΒΑ. Για εκεί φαίνεται πως προορίζεται και στον Παναθηναϊκό, στο πλάι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: