· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Αγωνία για τον τραυματισμό του Σαρρή μετά το φιλικό με τη Βέστερλο

Ο Γιάννης Σαρρής αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γόνατο από το φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού.

ΠΑΟΚ: Αγωνία για τον τραυματισμό του Σαρρή μετά το φιλικό με τη Βέστερλο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με έντονη ανησυχία ολοκληρώθηκε για τον ΠΑΟΚ το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους απέναντι στη Βέστερλο, καθώς ο τραυματισμός του Γιάννη Σαρρή αποτελεί το βασικό θέμα στις τάξεις της ομάδας.

Ο νεαρός μέσος αποχώρησε από την αναμέτρηση μετά από μία διεκδίκηση της μπάλας, όταν αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. Το επόμενο διάστημα θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και να ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για κάτι επιπόλαιο ή πιο σοβαρό.

Στον ΠΑΟΚ επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο όλα θα ξεκαθαρίσουν μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Άλλωστε, δεν είναι το πρώτο απρόοπτο που καλείται να διαχειριστεί η ομάδα στην καλοκαιρινή προετοιμασία, μετά και τον πρόσφατο τραυματισμό του Τσάλοφ.

Παρά το συγκεκριμένο περιστατικό, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη Βέστερλο, επικρατώντας με 4-0 και αφήνοντας θετικά δείγματα στο πρώτο δυνατό τεστ της προετοιμασίας. Ο Αλέσιο Λίσι είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και καταστάσεις, βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσματα από την εικόνα της ομάδας του.

Η προετοιμασία συνεχίζεται με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο φιλικό απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη. Ο Ιταλός τεχνικός θα συνεχίσει τις δοκιμές σε πρόσωπα και σχήματα, με την ελπίδα τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιάννη Σαρρή να είναι καθησυχαστικά.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:26 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Ανακοίνωσε επίσημα τον Κώστα Αντετοκούνμπο για τα επόμενα τρία χρόνια

12:01 EUROLEAGUE

Έντονο επεισόδιο Σφαιρόπουλου με Ομπράντοβιτς στην Αθήνα - Οι αποκαλύψεις στην Σερβία

11:54 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Ανακοινώθηκε το «αντίο» στον Μοντέρο - Πλησιάζει στον Πειραιά

11:46 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Έρχεται Αθήνα ο Καϊρίνεν - Οριστική η συμφωνία

11:34 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ξέσπασε ο «Ίμπρα» - «Θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο»

11:16 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Πρώτη επιλογή ο Σανταμαρία για τον άξονα

10:57 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Κίνηση για τον Χρήστο Αλεξίου της Ίντερ - Ποιος είναι ο διεθνής στόπερ

10:35 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Πλησιάζει σε Καϊρίνεν για τα χαφ - Σε ανοικτή... γραμμή με τη Σπάρτα για την απόκτησή του

10:17 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ντέρμπι Μεξικό - Αγγλία και «μάχη» Βραζιλία - Νορβηγία

10:00 SUPER LEAGUE

Ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ αποκτά ταυτότητα - Τι έδειξαν τα πρώτα φιλικά του «τριφυλλιού»

09:43 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Αγωνία για τον τραυματισμό του Σαρρή μετά το φιλικό με τη Βέστερλο

09:25 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στην Ολλανδία ο Σμαΐλοβιτς, προχωρά και η μεταγραφή του Ζότα Σίλβα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας