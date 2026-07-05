ΠΑΟΚ: Αγωνία για τον τραυματισμό του Σαρρή μετά το φιλικό με τη Βέστερλο

Με έντονη ανησυχία ολοκληρώθηκε για τον ΠΑΟΚ το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους απέναντι στη Βέστερλο, καθώς ο τραυματισμός του Γιάννη Σαρρή αποτελεί το βασικό θέμα στις τάξεις της ομάδας.

Ο νεαρός μέσος αποχώρησε από την αναμέτρηση μετά από μία διεκδίκηση της μπάλας, όταν αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. Το επόμενο διάστημα θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και να ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για κάτι επιπόλαιο ή πιο σοβαρό.

Στον ΠΑΟΚ επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο όλα θα ξεκαθαρίσουν μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Άλλωστε, δεν είναι το πρώτο απρόοπτο που καλείται να διαχειριστεί η ομάδα στην καλοκαιρινή προετοιμασία, μετά και τον πρόσφατο τραυματισμό του Τσάλοφ.

Παρά το συγκεκριμένο περιστατικό, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη Βέστερλο, επικρατώντας με 4-0 και αφήνοντας θετικά δείγματα στο πρώτο δυνατό τεστ της προετοιμασίας. Ο Αλέσιο Λίσι είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και καταστάσεις, βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσματα από την εικόνα της ομάδας του.

Η προετοιμασία συνεχίζεται με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο φιλικό απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη. Ο Ιταλός τεχνικός θα συνεχίσει τις δοκιμές σε πρόσωπα και σχήματα, με την ελπίδα τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιάννη Σαρρή να είναι καθησυχαστικά.