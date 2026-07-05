Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (05/07) - «Ωραία πράγματα» ο Παναθηναϊκός

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Κυριακής (05/07).

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (05/07) - «Ωραία πράγματα» ο Παναθηναϊκός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με νίκη 3-1 επί του Άγιαξ ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία και έβγαλε «Ωραία πράγματα» στο χορτάρι, γεμίζοντας αισιοδοξία τους φιλάθλους του με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του Νίστρουπ.

Από εκεί και πέρα, «Κόκκινο το τανκ» καθώς ο Ολυμπιακός εμφανίζεται μια... ανάσα από την απόκτηση του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς για το κέντρο της άμυνας, ενώ η ΑΕΚ ετοιμάζει πρόταση στον Πινεδα με «Τριετές και τον δένει».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

COMMENTS
LATEST NEWS
10:35 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Πλησιάζει σε Καϊρίνεν για τα χαφ - Σε ανοικτή... γραμμή με τη Σπάρτα για την απόκτησή του

10:17 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ντέρμπι Μεξικό - Αγγλία και «μάχη» Βραζιλία - Νορβηγία

10:00 SUPER LEAGUE

Ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ αποκτά ταυτότητα - Τι έδειξαν τα πρώτα φιλικά του «τριφυλλιού»

09:43 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Αγωνία για τον τραυματισμό του Σαρρή μετά το φιλικό με τη Βέστερλο

09:25 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στην Ολλανδία ο Σμαΐλοβιτς, προχωρά και η μεταγραφή του Ζότα Σίλβα

09:07 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Οι εξελίξεις με Πινέδα και Γιόβιτς - Ποιοι βρίσκονται στην έξοδο

09:00 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πρώτο ματς χωρίς κίτρινη η Παραγουάη από το Μουντιάλ του ’98

08:42 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (05/07) - «Ωραία πράγματα» ο Παναθηναϊκός

08:14 MUNDIAL

Παραγουάη - Γαλλία 0-1: Τα highlights από την πρόκριση των «μπλε»

07:30 MUNDOBASKET

Εθνική Ελλάδας: Με μοναδικό στόχο τη νίκη κόντρα στην Πορτογαλία - H ώρα και το κανάλι του αγώνα

05:11 ΜΠΑΣΚΕΤ

Στον Πανιώνιο ο Άντριου Τζόουνς

02:04 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ένα πέναλτι «ξεκλείδωσε» την πρόκριση για τη Γαλλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας