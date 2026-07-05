Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (05/07) - «Ωραία πράγματα» ο Παναθηναϊκός

Με νίκη 3-1 επί του Άγιαξ ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία και έβγαλε «Ωραία πράγματα» στο χορτάρι, γεμίζοντας αισιοδοξία τους φιλάθλους του με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του Νίστρουπ.

Από εκεί και πέρα, «Κόκκινο το τανκ» καθώς ο Ολυμπιακός εμφανίζεται μια... ανάσα από την απόκτηση του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς για το κέντρο της άμυνας, ενώ η ΑΕΚ ετοιμάζει πρόταση στον Πινεδα με «Τριετές και τον δένει».