ΑΕΚ: Οι εξελίξεις με Πινέδα και Γιόβιτς - Ποιοι βρίσκονται στην έξοδο

Η ΑΕΚ συνεχίζει τον σχεδιασμό της για τη νέα σεζόν, με το βάρος να πέφτει τόσο στις υποθέσεις των ανανεώσεων όσο και στις αποχωρήσεις, ώστε να διαμορφωθεί το ρόστερ που επιθυμεί ο Μάρκο Νίκολιτς.

Στο επίκεντρο παραμένει η περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα. Ο Μεξικανός διεθνής βρίσκεται με την εθνική ομάδα της χώρας του και τα ξημερώματα της Δευτέρας θα αντιμετωπίσει την Αγγλία για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά την ολοκλήρωση των διεθνών υποχρεώσεών του αναμένεται να ακολουθήσουν νέες επαφές με την ΑΕΚ για την ανανέωση της συνεργασίας τους, καθώς η Ένωση επιθυμεί να διατηρήσει στο δυναμικό της έναν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές της.

Ανοιχτό παραμένει και το θέμα του Λούκα Γιόβιτς. Για τον Σέρβο επιθετικό υπήρξε ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, χωρίς όμως να έχει φτάσει επίσημη πρόταση στην ΑΕΚ. Οι δύο πλευρές διατηρούν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για την επέκταση του συμβολαίου του, με τις εξελίξεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, η ΑΕΚ προχωρά και τον σχεδιασμό των αποχωρήσεων. Μετά τους Χρυσόπουλο και Σόσα, οι οποίοι αποτελούν ήδη παρελθόν από την ομάδα, στόχος είναι να βρεθούν λύσεις και για ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Ανάμεσα στους παίκτες που αναμένεται να αποχωρήσουν βρίσκεται ο Πάολο Φερνάντες, με την επιθυμία για ολοκλήρωση της συνεργασίας να είναι κοινή και από τις δύο πλευρές. Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα και για τη λύση της συνεργασίας με τον Φραντζί Πιερό.

Στη λίστα των πιθανών αποχωρήσεων βρίσκεται και ο τρίτος τερματοφύλακας, Αγγελόπουλος, ο οποίος επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα όπου θα έχει περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής.