Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πρώτο ματς χωρίς κίτρινη η Παραγουάη από το Μουντιάλ του ’98

Η Παραγουάη γνώρισε την ήττα με 1-0 από τη Γαλλία και αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 στη φάση των «16», με ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο στατιστικό να ξεχωρίζει μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Παρά τις δυνατές μονομαχίες, τις εντάσεις και τις αντεγκλήσεις που σημειώθηκαν στον αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες της Παραγουάης δεν αντίκρισαν ούτε μία κίτρινη κάρτα από τον Ουζμπέκο διαιτητή, Ιλγκίζ Ταντάσεφ.

Πρόκειται, μάλιστα, για την πρώτη φορά από το 1998 που η Παραγουάη ολοκληρώνει αγώνα σε Μουντιάλ χωρίς κάποιος ποδοσφαιριστής της να τιμωρηθεί με κάρτα.

Η προηγούμενη φορά που είχε καταγραφεί αντίστοιχο γεγονός σε Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν στην αναμέτρηση απέναντι στη Νιγηρία, στο Μουντιάλ του 1998.