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Εθνική Ελλάδας: Με μοναδικό στόχο τη νίκη κόντρα στην Πορτογαλία - H ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με την Πορτογαλία στη Sunel Arena για τα προκριματικά του MundoBasket 2027. Η ώρα έναρξης και το κανάλι που θα μεταδοθεί η αναμέτρηση.

Εθνική Ελλάδας: Με μοναδικό στόχο τη νίκη κόντρα στην Πορτογαλία - H ώρα και το κανάλι του αγώνα
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Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε (05/07, 19:30) την Πορτογαλία στην κατάμεστη «Sunel Arena», στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της πρώτης φάσης των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει να ανακάμψει μετά το στραπάτσο κόντρα στη Ρουμανία, θέλοντας να ολοκληρώσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στον όμιλο, αποκτώντας την καλύτερη δυνατή θέση ενόψει της συνέχειας της προκριματικής διαδικασίας.

Η πρόκριση στην επόμενη φάση έχει ήδη εξασφαλιστεί, ωστόσο η Ελλάδα θα παίξει έτσι και αλλιώς για τη νίκη, καθώς οι ομάδες «κουβαλούν» τα αποτελέσματά τους στην επόμενη φάση.

Θυμίζουμε πως η «επίσημη αγαπημένη» διασταυρώνεται στην δεύτερη φάση με τον πρώτο όμιλο και θα βρει απέναντί της ομάδες όπως η Ισπανία, η Ουκρανία και η Γεωργία.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1.

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