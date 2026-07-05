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ΑΕΚ: Έρχεται Αθήνα ο Καϊρίνεν - Οριστική η συμφωνία

Στην τελική… ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η απόκτηση του Καάν Καϊρίνεν από την ΑΕΚ

ΑΕΚ: Έρχεται Αθήνα ο Καϊρίνεν - Οριστική η συμφωνία
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Οριστική συμφωνία υπάρχει ανάμεσα σε ΑΕΚ και Σπάρτα Πράγας για την απόκτηση του διεθνούς Φινλανδού μέσου, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Η Ένωση είχε «κυκλώσει» εδώ και καιρό την περίπτωσή του, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και πλέον να οδηγούνται στην ολοκλήρωσή τους.

Η ΑΕΚ έχει έρθει σε συμφωνία για την αγορά του 27χρονου χαφ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028 και έχει χρηματιστηριακή αξία που φτάνει τα 6 εκατ. ευρώ.

Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 44 συμμετοχές, με 2 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των έξι αγώνων της Σπάρτα Πράγας στη League Phase του Conference League. Παράλληλα, ο διεθνής μέσος μετρά 28 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του.

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