ΑΕΚ: Έρχεται Αθήνα ο Καϊρίνεν - Οριστική η συμφωνία
Στην τελική… ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η απόκτηση του Καάν Καϊρίνεν από την ΑΕΚ.
Οριστική συμφωνία υπάρχει ανάμεσα σε ΑΕΚ και Σπάρτα Πράγας για την απόκτηση του διεθνούς Φινλανδού μέσου, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.
Η Ένωση είχε «κυκλώσει» εδώ και καιρό την περίπτωσή του, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και πλέον να οδηγούνται στην ολοκλήρωσή τους.
Η ΑΕΚ έχει έρθει σε συμφωνία για την αγορά του 27χρονου χαφ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028 και έχει χρηματιστηριακή αξία που φτάνει τα 6 εκατ. ευρώ.
Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 44 συμμετοχές, με 2 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των έξι αγώνων της Σπάρτα Πράγας στη League Phase του Conference League. Παράλληλα, ο διεθνής μέσος μετρά 28 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του.