Έντονο επεισόδιο Σφαιρόπουλου με Ομπράντοβιτς στην Αθήνα - Οι αποκαλύψεις στην Σερβία

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, έντονο επεισόδιο σημειώθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο σεμιναρίου της Ένωσης Προπονητών της EuroLeague, με πρωταγωνιστές τους Σάσα Ομπράντοβιτς και Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η κατάσταση ξέφυγε όταν ο Σάσα Ομπράντοβιτς φέρεται να αντέδρασε έντονα προς τον Έλληνα τεχνικό, σε σημείο που χρειάστηκε η παρέμβαση παρευρισκομένων ώστε να αποτραπεί πιθανή φυσική σύγκρουση.

Ο πρώην προπονητής του Ερυθρού Αστέρα φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, με στόχο την άμεση αντιπαράθεση, κάτι που αποφεύχθηκε χάρη στην παρέμβαση των ψυχραιμότερων στην αίθουσα.

Σύμφωνα πάντα με τις σερβικές αναφορές, ο Σάσα Ομπράντοβιτς κατηγόρησε τον Γιάννη Σφαιρόπουλο ότι τον είχε στοχοποιήσει κατά τη διάρκεια της σεζόν, κάνοντας λόγο για επαφές με παίκτες της ομάδας και προσπάθεια υπονόμευσής του. Από την πλευρά του, ο Έλληνας τεχνικός δεν αντέδρασε στις προκλήσεις και αποχώρησε χωρίς να δώσει συνέχεια, με την ένταση να εκτονώνεται άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο προπονητές έχουν συνδεθεί με την πρόσφατη πορεία του Ερυθρού Αστέρα, καθώς ο Σάσα Ομπράντοβιτς είχε διαδεχθεί τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στον πάγκο της ομάδας, χωρίς όμως να ολοκληρώσει επιτυχημένα τη σεζόν, οδηγώντας σε νέο διαζύγιο.

Οι πληροφορίες για το περιστατικό δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, ωστόσο έχουν ήδη προκαλέσει συζητήσεις στα σερβικά ΜΜΕ.