Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Συμφώνησε με την Γερμανία ο Κλοπ - Επιστρέφει στους πάγκους

Ο Γιούργκεν Κλοπ επιστρέφει στην προπονητική δράση, καθώς φέρεται να έχει συμφωνήσει να αναλάβει την εθνική ομάδα της Γερμανίας.

Η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία προχώρησε σε μια ηχηρή απόφαση μετά τη νέα αποτυχία της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόωρα στη φάση των «32» με τον αποκλεισμό από την Παραγουάη.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο αντικαταστάτης του Γιούλιαν Νάγκελσμαν θα είναι ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο 59χρονος τεχνικός επιστρέφει έτσι στους πάγκους μετά από δύο χρόνια, όταν και αποχώρησε από τη Λίβερπουλ.

Το προηγούμενο διάστημα είχε αναλάβει ρόλο διευθυντή ποδοσφαίρου στο δίκτυο ομάδων της Red Bull, ωστόσο πλέον αναμένεται να επιστρέψει ενεργά στην προπονητική, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γερμανίας.