Βαλένθια: Ανακοινώθηκε το «αντίο» στον Μοντέρο - Πλησιάζει στον Πειραιά

Παρελθόν από τη Βαλένθια αποτελεί και επίσημα ο Γιαν Μοντέρο, καθώς ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε την αποδέσμευσή του μετά την καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσης, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο 23χρονος γκαρντ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στους Πειραιώτες, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται εδώ και αρκετό διάστημα σε πλήρη συμφωνία. Η μεταγραφή του θεωρείται ουσιαστικά τελειωμένη και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για την οριστικοποίησή της.

Η ανακοίνωση από την πλευρά του Ολυμπιακού αναμένεται άμεσα, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά μια υπόθεση που είχε δρομολογηθεί εδώ και καιρό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βαλένθια:

«Ο Δομινικανός γκαρντ Γιαν Μοντέρο αποχώρησε από τη Βαλένθια μετά την εξόφληση του πλήρους ποσού της ρήτρας αποδέσμευσης που περιλαμβανόταν στο συμβόλαιό του, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του στην ομάδα μας μετά από δύο σεζόν κατά τις οποίες βοήθησε την ομάδα να κατακτήσει τους τίτλους Liga Endesa και Supercopa Endesa.

Η ομάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Γιαν για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του ως παίκτης της Βαλένθια Basket και του εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ισπανικού συλλόγου.