ΑΕΚ: Κίνηση για τον Χρήστο Αλεξίου της Ίντερ - Ποιος είναι ο διεθνής στόπερ

Ενώ το ενδιαφέρον στην ΑΕΚ ήταν στραμμένο στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, με τον Κάαν Καϊρίνεν να αποτελεί τον βασικό μεταγραφικό στόχο, η Ένωση κινείται παράλληλα και για την προσθήκη ενός κεντρικού αμυντικού.

Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ, με την υπόθεση να αφορά είτε μεταγραφή είτε δανεισμό του ποδοσφαιριστή από τον ιταλικό σύλλογο.

Ποιος είναι ο Χρήστος Αλεξίου

Ο νεαρός αριστεροπόδαρος στόπερ είναι αρχηγός της ομάδας Νέων της Ίντερ, ενώ το συμβόλαιό του με τους «νερατζούρι» έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029. Παράλληλα, αποτελεί μέλος της Εθνικής Ελπίδων.

Ο Αλεξίου μετακόμισε στην Ιταλία από τις ακαδημίες του Ατρομήτου, αρχικά με τη μορφή δανεισμού, πριν η Ίντερ προχωρήσει στην οριστική απόκτησή του το 2022, καταβάλλοντας το ποσό των 270.000 ευρώ. Έκτοτε έχει καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος και ηγέτης της αμυντικής γραμμής της ομάδας Primavera, με αποτέλεσμα η αξία του να αυξηθεί σημαντικά.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε 33 συμμετοχές με την Primavera της Ίντερ, σημειώνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

Παράλληλα, μετρά 11 συμμετοχές με την Κ21 της Εθνικής Ελλάδας, έχοντας πετύχει και ένα γκολ.