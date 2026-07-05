ΠΑΟΚ: Πρώτη επιλογή ο Σανταμαρία για τον άξονα

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ανεβάζει ρυθμούς για την απόκτηση του Μπαπτίστ Σανταμαρία από τη Βαλένθια.

Ο 31χρονος Γάλλος μέσος δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με την ισπανική ομάδα και αποτελεί την πρώτη επιλογή των «ασπρόμαυρων» για τον άξονα. Οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις επόμενες ημέρες να αναμένονται σημαντικές ως προς την πορεία της υπόθεσης.

Ο Σανταμαρία ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Τουρ, ενώ το 2016 μεταγράφηκε στην Ανζέ. Το 2020 ακολούθησε η μετακίνησή του στη Φράιμπουργκ έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έναν χρόνο αργότερα η Ρεν τον απέκτησε καταβάλλοντας 14 εκατομμύρια ευρώ.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στη Νις, ενώ από την περασμένη σεζόν ανήκει στη Βαλένθια, η οποία τον απέκτησε έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει φορέσει τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της Γαλλίας.