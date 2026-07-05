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Αντίπαλος Παναθηναϊκού: Φιλική τεσσάρα για Πάκσι με Όσιγιεκ

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League επικράτησε με 4-0 της Όσιγιεκ σε φιλική αναμέτρηση, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Αντίπαλος Παναθηναϊκού: Φιλική τεσσάρα για Πάκσι με Όσιγιεκ
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Η Πάκσι συνέχισε με θετικό τρόπο την προετοιμασία της ενόψει των αναμετρήσεων με τον Παναθηναϊκό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, επικρατώντας με το εμφατικό 4-0 της Όσιγιεκ σε φιλικό παιχνίδι.

Στο πρώτο ημίχρονο η ουγγρική ομάδα δέχθηκε πίεση από την Όσιγιεκ, όμως ο τερματοφύλακάς της διατήρησε ανέπαφη την εστία με καθοριστικές επεμβάσεις. Στο 44ο λεπτό, ο Άντορ Λάπου άνοιξε το σκορ, δίνοντας προβάδισμα στην Πάκσι λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους.

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε στην επανάληψη, με την Πάκσι να ανεβάζει την απόδοσή της και να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπάρνα Τοτ πέτυχε το 2-0 με κεφαλιά στο 78', ενώ ο Άκος Ντεμπρετσένι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 86ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση στατικής φάσης. Δύο λεπτά αργότερα, ο Τοτ σκόραρε ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Με αυτή τη νίκη, η Πάκσι έδειξε πως βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, παρουσιάζοντας αποτελεσματικότητα και αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τις στατικές φάσεις, λίγες ημέρες πριν από τις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένο για τις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ.

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