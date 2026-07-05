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Μουντιάλ 2026: Παραμένει εγκλωβισμένη στο Σιάτλ η αποστολή της Σενεγάλης

Η αποστολή της Σενεγάλης εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένη στο Σιάτλ, μετά τον αποκλεισμό από το φετινό Μουντιάλ.

Μουντιάλ 2026: Παραμένει εγκλωβισμένη στο Σιάτλ η αποστολή της Σενεγάλης
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Η Σενεγάλη ξεκίνησε τη διοργάνωση με δύο διαδοχικές ήττες, ωστόσο η νίκη με 5-0 επί του Ιράκ στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων της χάρισε την πρόκριση στα νοκ άουτ ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες, χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων.

Στη φάση των «32» βρέθηκε μία ανάσα από μια μεγάλη πρόκριση απέναντι στο Βέλγιο, όμως κατέρρευσε στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας. Οι Βέλγοι ισοφάρισαν με γκολ στο 86' και το 89', οδηγώντας την αναμέτρηση στην παράταση, όπου ο Τίλεμανς ευστόχησε σε πέναλτι στο 120+5' και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, σφραγίζοντας τον αποκλεισμό της αφρικανικής ομάδας.

Σαν να μην έφτανε η αγωνιστική απογοήτευση, η αποστολή της Σενεγάλης αντιμετωπίζει πλέον σοβαρό πρόβλημα με την επιστροφή της στην πατρίδα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων, η αρχικά προγραμματισμένη πτήση ακυρώθηκε και μέχρι σήμερα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει νέο δρομολόγιο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση οφείλεται στην αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης και το Υπουργείο Αθλητισμού, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν ευθύνες για τη διαχείριση του ζητήματος.

Έτσι, η συντριπτική πλειονότητα της αποστολής παραμένει στο Σιάτλ, ενώ, σύμφωνα με το Foot Mercato, μόλις τέσσερις ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να επιστρέψουν στη Σενεγάλη.

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