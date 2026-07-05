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Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε τον Ντάμφρις έως το 2030

Τη μεταγραφή του Ντένζελ Ντάμφρις ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, ολοκληρώνοντας μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του φετινού καλοκαιριού.

Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε τον Ντάμφρις έως το 2030
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Η Ρεάλ Μαδρίτης ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ που υπήρχε στο συμβόλαιο του Ντένζελ Ντάμφρις με την Ίντερ, με τον 30χρονο μπακ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2030.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων και του ποδοσφαιριστή είχε επιτευχθεί από τις αρχές Ιουνίου, ωστόσο η ολοκλήρωση της μεταγραφής μετατέθηκε για μετά το τέλος των υποχρεώσεων του Ντάμφρις με την εθνική Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο έμπειρος ακραίος αμυντικός αγωνίστηκε και στα τέσσερα παιχνίδια των «Οράνιε», καταγράφοντας τρεις ασίστ.

Έπειτα από μία επιτυχημένη πενταετία στην Ίντερ, ο Ντάμφρις μετακομίζει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Με τη φανέλα των «νερατζούρι» κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ Ιταλίας, ενώ ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Μιλάνο με 207 συμμετοχές, 27 γκολ και 28 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ:

«Η Ρεάλ και η Ίντερ κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Ντένζελ Ντάμφρις, ο οποίος θα παραμείνει στον σύλλογό μας για τις επόμενες τέσσερις σεζόν, έως τις 30 Ιουνίου 2030».

Το «αντίο» της Ίντερ:

«Σε ευχαριστούμε για όλα Ντένζελ. Ήταν όμορφο να κερδίζουμε μαζί, η Ίντερ θα είναι για πάντα το σπίτι σου».

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