Ολυμπιακός: Στην Ολλανδία ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς για υπογραφές και πρώτη προπόνηση

Η μεταγραφή του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία, με τον Σουηδό κεντρικό αμυντικό να βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων».

Ο 22χρονος στόπερ αναμένεται να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με τους Πειραιώτες. Για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο Ολυμπιακός θα καταβάλει περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών, ο Σμαΐλοβιτς θα ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας, με στόχο να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση τη Δευτέρα (6/7).

Η άφιξή του δίνει επιπλέον λύσεις στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα έχει πλέον στη διάθεσή του τέσσερις κεντρικούς αμυντικούς από τα πρώτα στάδια της προετοιμασίας, ώστε να δουλέψει πάνω στον αγωνιστικό σχεδιασμό της νέας σεζόν.