Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό ο Κοπελιάδης

Ο Παναθηναϊκός προχωρά με σταθερά βήματα στον σχεδιασμό της ομάδας πόλο ανδρών για τη νέα αγωνιστική περίοδο, διατηρώντας στο δυναμικό του έναν ακόμη βασικό πυλώνα.

Ο Νίκος Κοπελιάδης ανανέωσε τη συνεργασία του με το «τριφύλλι» έως το καλοκαίρι του 2027, επιβραβευόμενος για τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε την περασμένη σεζόν.

Ο αριστερόχειρας περιφερειακός αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα «όπλα» του Παναθηναϊκού, προσφέροντας ποιότητα, σταθερότητα και πολύτιμες λύσεις τόσο στην επίθεση, όσο και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Κοπελιάδη για το τμήμα πόλο ανδρών.

O αριστερόχειρας περιφερειακός θα συνεχίσει να φοράει το πράσινο σκουφάκι αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Νίκος Κοπελιάδης σημείωσε τα εξής: "Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού. Πιστεύω στο όραμα και τους στόχους του προπονητικού επιτελείου. Από πλευράς μου θα κάνω ότι μπορώ ώστε να φροντίσω να πραγματοποιηθούν"».