Ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια ο Οσετκόφσκι

Την απόκτηση του Ντίλαν Οσετκόφσκι ανακοίνωσε η Βαλένθια, με τον Αμερικανό φόργουορντ/σέντερ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για τη σεζόν 2026/27.

Ο 29χρονος ψηλός ολοκλήρωσε πριν από λίγες ημέρες την παρουσία του στην Παρτίζαν και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία, ενισχύοντας τη φροντ λάιν της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Οσετκόφσκι πραγματοποίησε 35 συμμετοχές στην EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 7,2 πόντους, 2,9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά αγώνα.