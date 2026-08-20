Stoiximan Super League: Οι διαιτητές της πρεμιέρας

Το ενδιαφέρον όλων, απόψε, είναι στραμμένο στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, αλλά ταυτόχρονα οι ομάδες έχουν αρχίσει να μετρούν αντίστροφα για τη σέντρα του νέου πρωταθλήματος.

Το Σάββατο, 22 Αυγούστου η νέα σεζόν ξεκινάει και η Stoiximan Super League ανακοίνωσε τους διαιτητές της πρεμιέρας.

Αναλυτικά:

Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Διαιτητής: Τσακαλίδης Επόπτες: Πολυχρόνης, Αρμακόλας 4ος: Νταούλας VAR: Παπαδόπουλος AVAR: Κουκούλας

Καλαμάτα – Άρης

Διαιτητής: Ζαμπαλάς Επόπτες: Λευκάδος, Κόλλιας 4ος: Βεργέτης VAR: Φωτιάς AVAR: Κουμπαράκης

ΑΕΚ – Ηρακλής

Διαιτητής: Ματσούκας Επόπτες: Κλεπετσάνης, Μηνούδης 4ος: Μόσχου VAR: Πουλικίδης AVAR: Τζήλος

Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR

Διαιτητής: Κατοπής Επόπτες: Φωτόπουλος, Στάικος 4ος: Κατσικογιάννης VAR: Τζήλος AVAR: Πουλικίδης

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

Διαιτητής: Ευαγγέλου Επόπτες: Χριστοδούλου, Καραγκιζόπουλος 4ος: Πολυχρόνης VAR: Βεργέτης AVAR: Φωτιάς

OΦΗ – Βόλος

Διαιτητής: Γιουματζίδης Επόπτες: Κολλιάκος, Μητροφάνης 4ος: Τσιμεντερίδης VAR: Κουμπαράκης AVAR: Κόκκινος