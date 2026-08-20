Παναθηναϊκός: Νέα, εντυπωσιακά πλάνα από τον Βοτανικό
Οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς, με την «πράσινη» ΠΑΕ να δίνει στη δημοσιότητα νέα πλάνα.
Μπορεί οι περισσότεροι να βρίσκονται σε καλοκαιρινή… ραστώνη, στον Βοτανικό όμως οι εργασίες για την ανέγερση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς.
Μάλιστα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμα βίντεο, με την πορεία των εργασιών, με την πρόοδο και την εξέλιξη των έργων να είναι εντυπωσιακή.
Οι βασικοί πυλώνες, οι εξέδρες και ο φέροντας οργανισμός του γηπέδου διαμορφώνονται με ταχείς ρυθμούς, με το νέο σπίτι των «πρασίνων» να παίρνει πλέον μορφή.
10:27 OPINION