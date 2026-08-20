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Παναθηναϊκός: Νέα, εντυπωσιακά πλάνα από τον Βοτανικό

Οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς, με την «πράσινη» ΠΑΕ να δίνει στη δημοσιότητα νέα πλάνα.

Παναθηναϊκός: Νέα, εντυπωσιακά πλάνα από τον Βοτανικό
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Μπορεί οι περισσότεροι να βρίσκονται σε καλοκαιρινή… ραστώνη, στον Βοτανικό όμως οι εργασίες για την ανέγερση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς.

Μάλιστα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμα βίντεο, με την πορεία των εργασιών, με την πρόοδο και την εξέλιξη των έργων να είναι εντυπωσιακή.

Οι βασικοί πυλώνες, οι εξέδρες και ο φέροντας οργανισμός του γηπέδου διαμορφώνονται με ταχείς ρυθμούς, με το νέο σπίτι των «πρασίνων» να παίρνει πλέον μορφή.

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