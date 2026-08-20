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Παναθηναϊκός για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό»

Η 20ή Αυγούστου είναι μία ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό, καθώς σαν σήμερα, το 1929, γεννήθηκε ο εμβληματικός ηγέτης του Συλλόγου, Παύλος Γιαννακόπουλος.

Παναθηναϊκός για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό»
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Ο Παύλος Γιαννακόπουλος ήταν ο άνθρωπος που γιγάντωσε τον σύλλογο, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε μήνυμά της στα social media, να υπογραμμίζει ότι «σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό και θα ζει για πάντα στις καρδιές μας…».

Η παρακαταθήκη του Παύλου Γιαννακόπουλου δεν περιορίστηκε στους τίτλους και στις μεγάλες μεταγραφές. Η αγάπη του για τον Παναθηναϊκό, αλλά κι η σχέση που ανέπτυξε με τον κόσμο και τους αθλητές του συλλόγου, τον ανέδειξαν σε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 97 ετών από τη γέννησή του, ο Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη του με σχετική ανάρτηση στα social media:

«Η 20ή Αυγούστου είναι μία ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό μας, καθώς σαν σήμερα, το 1929, γεννήθηκε ο εμβληματικός ηγέτης του Συλλόγου, ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό και θα ζει για πάντα στις καρδιές μας…».

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