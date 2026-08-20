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Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε: Έτσι θα «χτυπήσουν» οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός θέλει απόψε στο ΟΑΚΑ να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στη League Phase του Conference League με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να έχει καταστρώσει στο μυαλό του το τελικό σχέδιο νίκης.

Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε: Έτσι θα «χτυπήσουν» οι «πράσινοι»
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Χωρίς την παραμικρή δόση υπερβολής ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε στο ΟΑΚΑ τον πρώτο από τους δύο ευρωπαϊκούς «τελικούς» που έχει μπροστά του.

Η σεζόν για τους «πράσινους» ξεκίνησε με ένα τεράστιο «πρέπει», μιας και η τέταρτη θέση του πρωταθλήματος ναι μεν έστειλε το «τριφύλλι» στα ευρωπαϊκά σαλόνια, αλλά χωρίς κανένα μαξιλαράκι ασφαλείας.

Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει ήδη δύο γύρους, στο δρόμο για τη League Phase του Champions League, χωρίς να έχει κανένα περιθώριο λάθους και τώρα έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή. Ένα ακόμα εμπόδιο. Το δυσκολότερο. Αυτό της Χράντετς Κράλοβε. Ο Παναθηναϊκός θέλει την πρόκριση για να συνεχίσει στην Ευρώπη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι «πράσινοι» θα μείνουν εκτός και θα μιλάμε για μια αγωνιστική καταστροφή.

Η ομάδα του Νίστρουπ μπορεί να μην έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει με την απόδοσή της (και εν μέρει είναι λογικό στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε) αλλά έχει καταφέρει να πετύχει τον στόχο της. Και αυτό θέλει να πράξει και απόψε. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη με πειστική εμφάνιση, έτσι ώστε να επιβεβαιώσει και στην πράξη την ανωτερότητα και την κυριαρχία του και να πάει στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας ως το απόλυτο φαβορί της πρόκρισης.

Πως θα το κάνει αυτό; Ο Νίστρουπ δείχνει να έχει κατασταλάξει στην ενδεκάδα της αποψινής αναμέτρησης, αν και υπάρχουν και δύο ερωτηματικά. Τον παίκτη που θα βρεθεί δίπλα στον Καμαρά, με τον Τσέριν να κερδίζει πόντους έναντι του Κοντούρη, αλλά και τον παίκτη που θα βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης, με τον Σίριλ Ντέσερς να έχει το προβάδισμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια, Κυριακόπουλος, Φαν Ντόνγκελεν, Ντε Φράι, Τσάπρας στην άμυνα (από αριστερά προς τα δεξιά), Καμαρά και Τσέριν ή Κοντούρης, αριστερά ο Λιβάι Γκαρσία, δεξιά ο Αντίνο, φορ ο Ντέσερς ή ο Τεττέι και από πίσω τους ο Γιάγκουσιτς.

Η αποστολή του «τριφυλλιού»: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Μπινιάρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος, Γκαρσία.

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