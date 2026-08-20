Ανανέωσε με την Red Bull ο Μαξ Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν ανανέωσε και επίσημα με την Red Bull, με τον Ολλανδό πιλότο και θα συνεχίσει  να... γκαζώνει το μονοθέσιό του. 

Ανανέωσε με την Red Bull ο Μαξ Φερστάπεν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί να είχαν ακουστεί πολλά, μπορεί να είχαν γραφτεί ακόμα περισσότερα, αλλά τελικά ο Μαξ Φερστάπεν παραμένει στη θέση του και συνεχίζει να οφηγεί ακάθεκτος το μονοθέσιο της Red Bull.

Το συμβόλαιο του Ολλανδού πιλότου είχε ισχύ μέχρι το 2028, όμως ο σταρ της Formula 1 φημολογούνταν πως σκεφτόταν το επόμενο βήμα της καριέρας του. Ο Φερστάπεν είχε σκεφτεί κατά καιρούς το ενδεχόμενο να αλλάξει ομάδα, με τη McLaren και τη Mercedes να έχουν βρεθεί στη λίστα των υποψηφίων σεναρίων, ενώ δεν έλειψαν ακόμη και οι φήμες για αποχώρηση από την ενεργό δράση.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:13 ΣΠΟΡ

Χρήστος Κόντης: "Κανείς ξένος προπονητής δεν θα έκανε καλύτερη δουλειά στον Παναθηναϊκό από εμένα"

11:59 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε: Έτσι θα «χτυπήσουν» οι «πράσινοι»

11:36 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Επέλεξε Λυκογιάννη για το αριστερό άκρο της άμυνας η «Ένωση»

11:33 AUTO MOTO

Ανανέωσε με την Red Bull ο Μαξ Φερστάπεν

11:15 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό»

11:06 SUPER LEAGUE

Stoiximan Super League: Οι διαιτητές της πρεμιέρας

10:57 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Νέα, εντυπωσιακά πλάνα από τον Βοτανικό

10:51 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Οι αλλαγές Νίκολιτς με τον Ηρακλή κι η ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας για το Champions League

10:27 OPINION

Τότε ήταν ο Ντόμινικ…

10:10 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε: Οι Τσέχοι ανακοίνωσαν παίκτη στο ΟΑΚΑ, με φόντο το τριφύλλι!

09:53 ΣΠΟΡ

Diamond League: Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις σε νέα μεγάλη μονομαχία στη Λωζάνη

09:23 MVP

10.000 βήματα: Πόσα χιλιόμετρα είναι τελικά και πόσο χρόνο χρειάζεσαι;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας