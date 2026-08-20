Ανανέωσε με την Red Bull ο Μαξ Φερστάπεν

Μπορεί να είχαν ακουστεί πολλά, μπορεί να είχαν γραφτεί ακόμα περισσότερα, αλλά τελικά ο Μαξ Φερστάπεν παραμένει στη θέση του και συνεχίζει να οφηγεί ακάθεκτος το μονοθέσιο της Red Bull.

Το συμβόλαιο του Ολλανδού πιλότου είχε ισχύ μέχρι το 2028, όμως ο σταρ της Formula 1 φημολογούνταν πως σκεφτόταν το επόμενο βήμα της καριέρας του. Ο Φερστάπεν είχε σκεφτεί κατά καιρούς το ενδεχόμενο να αλλάξει ομάδα, με τη McLaren και τη Mercedes να έχουν βρεθεί στη λίστα των υποψηφίων σεναρίων, ενώ δεν έλειψαν ακόμη και οι φήμες για αποχώρηση από την ενεργό δράση.