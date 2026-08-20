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ΑΕΚ: Οι αλλαγές Νίκολιτς με τον Ηρακλή κι η ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας για το Champions League

Ο Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζει αλλαγές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για την πρεμιέρα της Super League με αντίπαλο τον Ηρακλή, θέλοντας παράλληλα να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο τον αγωνιστικό ρυθμό ενόψει της ρεβάνς με τη Λέφσκι.

ΑΕΚ: Οι αλλαγές Νίκολιτς με τον Ηρακλή κι η ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας για το Champions League
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Η ΑΕΚ έχει πλέον μπει σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συνεχόμενα παιχνίδια. Μετά τη Σόφια και το πρώτο ματς με τη Λέφσκι, ακολουθεί το Σάββατο (22/8) η πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια και την ερχόμενη Τετάρτη (26/08) η ρεβάνς με τους Βούλγαρους.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν ζήτησε αναβολή του αγώνα με τον Ηρακλή, όπως είχε κάνει και πέρυσι ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με την Άντερλεχτ. Ο Σέρβος τεχνικός θέλει οι παίκτες του να βρίσκονται σε διαρκή αγωνιστική δράση, ώστε να αποκτούν ρυθμό μέσα από τα συνεχόμενα ματς, χωρίς να έχει ως βασική προτεραιότητα τον κίνδυνο της κόπωσης.

Στο παιχνίδι με τον Ηρακλή αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές στην ενδεκάδα, χωρίς όμως να γίνει εκτεταμένο rotation. Ο Νίκολιτς θέλει να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες που αγωνίστηκαν στη Σόφια και υπολογίζονται και για τη ρεβάνς, ενώ ορισμένοι ενδέχεται να πάρουν ανάσες βάσει και των μετρήσεών τους. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στην προπόνηση της Παρασκευής (21/08).

Παράλληλα, περισσότερο χρόνο αναμένεται να πάρουν παίκτες που δεν αγωνίστηκαν ή μπήκαν ως αλλαγή στο πρώτο ματς με τη Λέφσκι. Ο Βιτάλις αναμένεται να αγωνιστεί, ενώ πιθανό είναι να κάνει το ντεμπούτο του κι ο Αριάγκα.

Στόχος του Νίκολιτς είναι να παρουσιάσει μία «φρέσκια» ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή και να δώσει αγωνιστικό ρυθμό σε όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες, ενόψει των συνεχόμενων υποχρεώσεων που ακολουθούν.

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