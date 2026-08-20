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ΑΕΚ: Επέλεξε Λυκογιάννη για το αριστερό άκρο της άμυνας η «Ένωση»

Η ΑΕΚ κατέληξε στον 33χρονο μπακ, Μπάμπη Λυκογιάννη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια, για την ενίσχυση της αριστερής πλευράς της άμυνας.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Επέλεξε Λυκογιάννη για το αριστερό άκρο της άμυνας η «Ένωση»
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Η «Ένωση» προχώρησε την περίπτωση του 33χρονου Έλληνα μπακ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών ή 1+1, αποτελώντας τον αντικαταστάτη του Τζέιμς Πενράις.

Ο Λυκογιάννης είχε προταθεί στην ΑΕΚ από την αρχή του καλοκαιριού, όταν κι έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια. Εκείνη την περίοδο, ωστόσο, δεν υπήρχε πλάνο για την απόκτηση αριστερού μπακ.

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας και την απόφαση για την αποχώρηση του Πενράις, η «Ένωση» άρχισε να αναζητά τον αντικαταστάτη του. Αρχικά έγινε προσπάθεια για την απόκτηση του Κόστιτς, η οποία τελικά δεν προχώρησε, ενώ στη συνέχεια εξετάστηκαν κι άλλες περιπτώσεις.

Τελικά, η ΑΕΚ κατέληξε στον Λυκογιάννη, ο οποίος παρέμενε ελεύθερος και πλέον αναμένεται να αποτελέσει τον παίκτη με τον οποίο θα μοιραστεί τη θέση ο Σταύρος Πήλιος. Η συγκεκριμένη κίνηση δείχνει παράλληλα την εμπιστοσύνη που υπάρχει στον διεθνή με την εθνική Αλβανίας

Οι Νίκολιτς και Ριμπάλτα θεωρούν τον 33χρονο ποδοσφαιριστή μία έμπειρη λύση, με σημαντικές παραστάσεις από υψηλό επίπεδο και πολυετή παρουσία στην Ιταλία, όπου αγωνίστηκε και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Σημαντικό ρόλο στην επιλογή του έπαιξε και η δυνατότητά του να αγωνιστεί ως αριστερός στόπερ. Έτσι, πέρα από τη θέση του αριστερού μπακ, ο Λυκογιάννης μπορεί να προσφέρει λύσεις και στο κέντρο της άμυνας, εφόσον χρειαστεί κατά τη διάρκεια της σεζόν.

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