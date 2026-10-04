Δύσκολη νίκη για τη Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Κορφέζ πριν τον Παναθηναϊκό

Την πρώτη της νίκη στη φετινή BSL πανηγύρισε το απόγευμα της Κυριακής (04/10) η Φενέρμπαχτσε, η οποία επικράτησε με 85-84 της Κορφέζ στην Κωνσταντινούπολη για τη δεύτερη αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος, λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την EuroLeague.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους χρειάστηκε να δείξει χαρακτήρα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, καθώς, παρά το γεγονός πως είχε αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα στη διάρκεια της αναμέτρησης, δεν κατάφερε να «καθαρίσει» εύκολα το παιχνίδι.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς και κατάφεραν να προηγηθούν ακόμη και με 10 πόντους στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Η Κορφέζ, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, με τη Φενέρ να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενη με 45-44.

Στην τρίτη περίοδο, η τουρκική ομάδα ανέβασε αισθητά την απόδοσή της και με ένα καλό επιθετικό διάστημα ξέφυγε μέχρι και το +13 (68-55). Όλα έδειχναν πως η Φενέρ είχε βάλει τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση.

Η Κορφέζ, όμως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Οι φιλοξενούμενοι «ροκάνισαν» σταδιακά τη διαφορά και έδωσαν νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, φτάνοντας να διεκδικούν τη νίκη μέχρι τα τελευταία λεπτά. Η Φενέρ, πάντως, άντεξε στην πίεση και τελικά κράτησε το οριακό 85-84, αποφεύγοντας μια μεγάλη έκπληξη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Γιούζανγκ, που πρόσθεσε 21 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιασικεβίτσιους δεν είχε στη διάθεσή του τους Μπίνγκχαμ, Μπάλντγουιν και Σιλντς.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 45-44, 68-55, 85-84.