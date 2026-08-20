10.000 βήματα: Πόσα χιλιόμετρα είναι τελικά και πόσο χρόνο χρειάζεσαι;

Κάπου ανάμεσα στο «σήμερα δεν έχω προλάβει να κουνηθώ καθόλου» και στο «έλα μωρέ, θα γράψω τα βήματα το βράδυ», εμφανίζεται σχεδόν πάντα ο ίδιος αριθμός: 10.000.

Τα 10.000 βήματα έχουν γίνει εδώ και χρόνια κάτι σαν το fitness equivalent του «πίνε πολύ νερό». Ένας απλός, εύκολος να θυμάσαι στόχος που σου θυμίζει ότι καλό θα ήταν να σηκωθείς από την καρέκλα, να αφήσεις για λίγο τον καναπέ και να περπατήσεις.

Μόνο που υπάρχει μια απορία που μάλλον έχουμε κάνει όλοι κάποια στιγμή: Ωραία τα 10.000 βήματα. Πόσα χιλιόμετρα είναι αυτά;

Δεν περπατάμε όλοι την ίδια απόσταση

Αν περίμενες να σου πούμε «10.000 βήματα αντιστοιχούν ακριβώς σε 7,5 χιλιόμετρα», έχουμε άσχημα νέα. Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη απόσταση και ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε όλοι το ίδιο μήκος διασκελισμού.

Ένας ψηλότερος άνθρωπος, για παράδειγμα, κατά κανόνα κάνει μεγαλύτερα βήματα από έναν πιο κοντό. Το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο που περπατάμε, την ταχύτητα, το έδαφος και την κλίση. Με μια πρόχειρη εκτίμηση, πάντως, ένα μέσο μήκος βήματος περίπου 70-80 εκατοστά σημαίνει ότι:

10.000 βήματα αντιστοιχούν περίπου σε 7-8 χιλιόμετρα.

Με άλλα λόγια, αν βλέπεις καθημερινά στο smartwatch σου το 10.000, έχεις πιθανότατα περπατήσει περίπου όσο θα χρειαζόσουν για να διασχίσεις με τα πόδια ένα σημαντικό κομμάτι μιας μεγάλης πόλης. Και ξαφνικά το «έγραψα 10.000 σήμερα» ακούγεται λίγο πιο εντυπωσιακό.

Και πόση ώρα χρειάζονται;

Δεν έχει σημασία μόνο το πόσο περπατάς, αλλά και το πόσο γρήγορα το πραγματοποιείς. Με έναν σχετικά χαλαρό ρυθμό περίπου 4,8 χλμ./ώρα, τα 10.000 βήματα μπορεί να απαιτήσουν περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά συνεχόμενου περπατήματος, ανάλογα φυσικά με το μήκος του βήματος.

Αν ανεβάσεις ρυθμό, ο χρόνος μειώνεται και αυτό έχει σημασία, γιατί άλλο πράγμα είναι να κάνεις 10.000 βήματα χαζεύοντας βιτρίνες, άλλο να περπατάς γρήγορα για 45-60 λεπτά και άλλο να τα μαζεύεις σταδιακά μέσα στην ημέρα. Το σώμα καταλαβαίνει τη διαφορά.

Το «10.000» δεν είναι μαγικός αριθμός

Τα 10.000 βήματα δεν είναι κάποιος μαγικός αριθμός κάτω από τον οποίο το περπάτημα δεν προσφέρει τίποτα και πάνω από τον οποίο ξαφνικά γίνεσαι superhuman. Η ιδέα των 10.000 βημάτων έγινε εξαιρετικά δημοφιλής ως ένας απλός και εύκολος στόχος για να ενθαρρύνει τον κόσμο να κινείται περισσότερο. Δεν σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος πρέπει υποχρεωτικά να φτάνει καθημερινά αυτόν τον αριθμό.

Για κάποιον που περνάει από 3.000 βήματα στα 6.000, η διαφορά μπορεί να είναι ήδη σημαντική, ενώ για έναν άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας ή κάποιον με περιορισμένη κινητικότητα, ακόμη λιγότερα βήματα μπορεί να έχουν ουσιαστικό όφελος.

Με λίγα λόγια, το να κινείσαι περισσότερο έχει μεγαλύτερη σημασία από το να κυνηγάς εμμονικά έναν συγκεκριμένο αριθμό. Ίσως αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σήμερα: να αφήσεις για λίγο το κινητό κάτω, να φορέσεις τα αθλητικά σου και να βγεις να περπατήσεις.

Τα χιλιόμετρα θα τα βρει το ρολόι.