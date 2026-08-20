Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε: Ώρα για νίκη στο ΟΑΚΑ και αποφασιστικό βήμα πρόκρισης!

Δύο βήματα απ’ τα έξι που χρειαζόταν. Τόσα απέμειναν στον Παναθηναϊκό για να βρεθεί στην πολυπόθητη League Phase του Conference League. Για να είναι στην Ευρώπη, τουλάχιστον μέχρι το χειμώνα, συνεχίζοντας να προσθέτει βαθμούς στο ranking του και φυσικά αναζητώντας τη διάκριση εκτός συνόρων.

Το «τριφύλλι» απέκλεισε δύσκολα την Πάκσι από την Ουγγαρία και την ΤΣΣΚΑ 1948. Μπροστά του έχει τη δυσκολότερη αντίπαλό του σε αυτά τα καλοκαιρινά προκριματικά. Για τα play offs θα κοντραριστεί με τη Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία. Η οποία βρίσκεται εδώ καθώς αποκλείστηκε στο Europa League από την Μπεσίκτας.

Το ΟΑΚΑ ανοίγει ξανά τις πύλες του, με ένα και μόνο στόχο: Να πάρει εκεί την πρώτη του φετινή νίκη ο Παναθηναϊκός. Στα δύο προηγούμενα ματς οι «πράσινοι» ήρθαν ισόπαλοι και οι εκτός έδρας επικρατήσεις τους έστειλαν στην επόμενη φάση.

Αυτή τη φορά οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ θέλουν να αλλάξουν τη μοίρα τους. Κάνοντας ένα αποφασιστικό πρώτο βήμα, για να έχουν… ήσυχο το κεφάλι τους ενόψει της ρεβάνς στην έδρα της τσέχικης ομάδας.

Η Χράντετς Κράλοβε έχει αποκλείσει τον Παναθηναϊκό στο μακρινό 1960-61, με νίκη 1-0 στην έδρα της και 0-0 στη Λεωφόρο. Τα δεδομένα από τότε έχουν αλλάξει, οι «πράσινοι» είναι το μεγάλο φαβορί και η ποιοτικότερη ομάδα. Οι Τσέχοι θέλουν να αιφνιδιάσουν, χωρίς όμως να είναι ομάδα που συνήθως παίζει… κατενάτσιο.

Το «τριφύλλι» κρατά την τύχη στα χέρια του σε κάθε περίπτωση. Το κίνητρό του είναι τεράστιο. Ειδικά απόψε με τον κόσμο στο πλευρό του, αναζητά μια καλή εμφάνιση και νίκη που θα κάνει τα πάντα ευκολότερα.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας τον Λιβάι Γκαρσία, αλλά και τον Σίριλ Ντέσερς. Το ίδιο και ο Ανρέας Τετέι που ήταν ταλαιπωρημένος από την ίωση που τον «χτύπησε» πριν το προηγούμενο ματς. Επιστρέφει ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, που ήταν τιμωρημένος στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ στη Βουλγαρία.

Το πιθανότερο σχήμα είναι: Πένια – Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος – Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία – Τετέι.

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 21:30 στο ΟΑΚΑ, με το παιχνίδι να μεταδίδεται τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.