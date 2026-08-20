Βόλεϊ Γυναικών: Απρόοπτο με Τοντάι στην Εθνική ομάδα

Με μία απώλεια της τελευταίας στιγμής ταξίδεψε η εθνική βόλεϊ γυναικών για το Μπρνο της Τσεχίας, όπου θα φιλοξενηθεί ο Β΄ όμιλος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Αριστέα Τοντάι δεν ακολούθησε την αποστολή, καθώς οι ενοχλήσεις που αισθανόταν τον τελευταίο καιρό στη μέση της επανήλθαν και το ιατρικό επιτελείο άναψε «κόκκινο» για τη συμμετοχή της. Ολα δείχνουν ότι η 27χρονη κεντρική δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Απόστολου Οικονόμου για τη διοργάνωση και πλέον η ελληνική ομάδα έχει περιθώριο μίας ημέρας για να την αντικαταστήσει, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα μείνει με 13 παίκτριες.

Υπενθυμίζεται ότι, επίσης λόγω τραυματισμού, είχαν τεθεί νοκ άουτ νωρίτερα οι Κική Τερζόγλου, Ανδρομάχη Τσιόγκα, Σταματία Κυπαρρίση και Έλενα Καρακάση, ενώ για προσωπικούς λόγους είχε αποχωρήσει η Έλενα Μπάκα.

Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ο Απόστολος Οικονόμου έχει στη διάθεση του τις εξής αθλήτριες:

Πασαδόροι: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου (Αρχηγός), Ευαγγελία Τάνη

Κεντρικές: Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Έρρικα-Πελαγία Γράβαρη

Ακραίες: Ευφροσύνη Μπακοδήμου, Ελπίδα Τικμανίδου, Γεωργία Λούλα Αγγελοπούλου, Μαρία Κλέπκου.

Διαγώνιες: Μάρθα-Ευδοκία Ανθούλη, Στυλιανή Γκιούρδα.

Λίμπερο: Μαρία-Κατερίνα Ξανθοπούλου, Γεωργία-Μαρία Αντωνακάκη.

Η εθνική αρχίζει τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το βράδυ της Παρασκευής (21/8, 21:00), με αντίπαλο την οικοδέσποινα του Β΄ ομίλου Τσεχία.