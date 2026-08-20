Τραγωδία στο Isle of Man: Νεκρός ο 29χρονος Μάουρο Ποντσίνι

Ο Μάουρο Ποντσίνι, έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό ατύχημα στη δεύτερη περίοδο των κατατακτήριων δοκιμών, λίγες ημέρες πριν από το ντεμπούτο του στο Isle of Man.

Τραγωδία στο Isle of Man: Νεκρός ο 29χρονος Μάουρο Ποντσίνι
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Τραγικό ήταν το φινάλε της δεύτερης περιόδου των κατατακτήριων δοκιμών στο Isle of Man, καθώς ο Ελβετός αναβάτης έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρό ατύχημα. Ο 29χρονος διέθετε σημαντική εμπειρία στις κατηγορίες Supersport και Supertwin κι ετοιμαζόταν να κάνει το ντεμπούτο του στον αγώνα του Isle of Man.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, ο Ποντσίνι ήταν ένας από τους δύο αναβάτες που ενεπλάκησαν σε ατύχημα στον πρώτο γύρο της δεύτερης περιόδου των κατατακτήριων. Ο δεύτερος αναβάτης, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει γίνει γνωστή, υπέστη ελαφρά τραύματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Μολονότι τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, το Isle of Man παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες διοργανώσεις στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το 2025 δεν είχε σημειωθεί θανατηφόρο περιστατικό, ωστόσο η φετινή τραγωδία επαναφέρει με τον πλέον οδυνηρό τρόπο τους κινδύνους που συνοδεύουν τον αγώνα.

Με τον θάνατό του, ο Ποντσίνι γίνεται ο 272ος αναβάτης ή μέλος πληρώματος sidecar που έχει χάσει τη ζωή του στο Isle of Man από το 1911. Τον περασμένο Μάιο είχε σκοτωθεί ο Ντάνιελ Ίνγκαμ, σε διαφορετικό δυστύχημα.

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