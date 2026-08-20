Κέντρικ Ναν με… μάτι που γυαλίζει: «Φορτώνει μια καλύτερη έκδοση. Τίποτα δεν με σταματά»!

Η επέμβαση που χρειάστηκε ο Κέντρικ Ναν για την αποκατάσταση του προβλήματος στον έσω μηνίσκο, δεν είναι παρά μια αναποδιά. Ο Αμερικανός δεν είναι άνθρωπος που θα «λυγίσει». Ειδικά απ’ τη στιγμή που θα χάσει την περίοδο της προετοιμασίας κυρίως και λίγα παιχνίδια στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο κορυφαίος σκόρερ της EuroLeague, έστειλε το δικό του μήνυμα. Ήταν η πρώτη του αντίδραση και φανέρωσε αμέσως την ισχυρή ψυχοσύνθεση του. Δείχνοντας να μην κρατιέται για να ξαναρχίσει δουλειά. Τονίζοντας, μάλιστα, πως δεν τον σταματά τίποτα!

Χαρακτηριστικά έγραψε στα social media:

«Οι μηχανές χρειάζονται κάποια αναβάθμιση… Φορτώνει μια καλύτερη έκδοση. Το πλάνο του Θεού! Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει!!».