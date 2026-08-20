· Α.Ε. Λάρισας

ΑΕΛ: Ενίσχυση με Ντάμιαν Σίλβα

Την απόκτηση του Ουρουγουανού ανακοίνωσε η ομάδα της Λάρισας. 

ΑΕΛ: Ενίσχυση με Ντάμιαν Σίλβα
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Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Ουρουγουανό ποδοσφαιριστή Damian Silva που αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος.

Γεννήθηκε στις 22 Μαρτίου 2001. Aπό το 2020 ως επαγγελματίας έχει αγωνιστεί στις ομάδες: Defensor SC, Boston River, ΠΟΤ Ηρακλή, Καλλιθέα, Νίκη Βόλου.

Τον καλωσορίζουμε στη βυσσινί οικογένεια ευχόμενοι τα καλύτερα που επιθυμεί με Yγεία κι επιτυχίες!

Καλή αρχή Damian!».

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