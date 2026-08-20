ΠΑΟΚ - Μπραν: Βήμα πρόκρισης και ευκαιρία για αλλαγή ψυχολογίας

Έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες της σεζόν δίνει απόψε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας στις 20:45.

Το κλίμα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, μετά τον αποκλεισμό από το Europa League, αλλά και τα όσα ακολούθησαν μετά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, ψάχνει τον τρόπο για να γιατρέψει τις πληγές του και να σταθεί και πάλι στα πόδια του.

Και οι δύο αγώνες με τη Μπραν, αρχής γενομένης από τον αποψινό, μοιάζουν ως το καλύτερο… γιατρικό.

Ο ΠΑΟΚ θέλει απόψε να εκμεταλλευτεί την έδρα του και με τη βοήθεια του κόσμου του (ο οποίος βρέθηκε στη χθεσινή προπόνηση της ομάδας στην Νέα Μεσημβρία για να ντοπάρει ψυχολιγικά τον Λίσι και τους παίκτες του) να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στη League Phase του Conference League.

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Κάτι που μόνο εύκολο δε θα είναι. Ο βαθμός δυσκολίας της αναμέτρησης είναι από μόνος του υψηλός, αλλά γίνεται ακόμα μεγαλύτερος από τη στιγμή που οι γηπεδούχοι θα στερηθούν των υπηρεσιών του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Η UEFA τιμώρησε τον αρχηγό του «Δικέφαλου» με δύο αγωνιστικές για την αποβολή του στο Βέλγιο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ και έτσι θα χάσει και τα δύο ματς των playoffs της διοργάνωσης. Έτσι, αν με το καλό ο ΠΑΟΚ αποκλείσει την Μπραν, τότε ο Ζίβκοβιτς θα είναι διαθέσιμος στη League Phase.