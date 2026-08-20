Ολυμπιακός: Ο πατέρας του Γκονζάλες επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την ενίσχυσή του στη μεταγραφική περίοδο, προχωρώντας σε ακόμα μία προσθήκη στο ρόστερ του.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με την Τσίβας για την απόκτηση του 23χρονου Μεξικανού, με τον πατέρα του ποδοσφαιριστή να επιβεβαιώνει τη μεταγραφή.

Μιλώντας σε μέσο ενημέρωσης του Μεξικού, ο πατέρας του Γκονζάλες αναφέρθηκε στην απόφαση του γιου του να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως η παρουσία του στην Ελλάδα θα του δώσει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στη «βιτρίνα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουίς Αρμάντο Γκονζάλες:

«Ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος που παίζει στην Ευρώπη και συνήθως στο Champions League. Όχι φέτος, αλλά πάντα παίζει στις διοργανώσεις της UEFA. Το να πας εκεί σημαίνει ότι θα βρεθείς στη μεγαλύτερη βιτρίνα της Ευρώπης. Θα δουν περισσότεροι τον Αρμάντο εκεί παρά αν μείνει εδώ.

Η Τσίβας είναι μια ομάδα με μεγάλη παράδοση, μεγάλη κληρονομιά, οπαδούς παντού, ένας υποδειγματικός σύλλογος. Έπρεπε λοιπόν να είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για να φύγει ο γιος μου. Και ο Αρμάντο, σε αυτή την περίπτωση, είδε ότι ήταν κάτι ξεχωριστό και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είπε το "ναι" επειδή τον θέλει ο Ολυμπιακός, τον θέλουν πολύ.

Ήταν μια πραγματικά πολύ καλή πρόταση και είναι υπέροχο που το διοικητικό συμβούλιο της Τσίβας συμφώνησε επίσης σε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση».