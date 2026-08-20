ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Με φόρα από τους τίτλους για το μεγάλο ευρωπαϊκό βήμα - Η ώρα και το κανάλι

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να γράφει ιστορία και πλέον βρίσκεται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιστορίας του. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας επιστρέφουν στα ευρωπαϊκά σαλόνια και την Πέμπτη (20/8, 21:00, Cosmote Sport 1) υποδέχονται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια των playoffs του Europa League, με φόντο μία θέση στη League Phase της διοργάνωσης.

Η πρόκριση στο συγκεκριμένο ζευγάρι έχει τεράστια σημασία για τους Κρητικούς, καθώς ο νικητής θα εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Europa League.

Ο ΟΦΗ, πάντως, έχει ήδη εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συνέχεια, αφού σε περίπτωση αποκλεισμού θα αγωνιστεί στη League Phase του UEFA Conference League. Με άλλα λόγια, η ομάδα του Ηρακλείου έχει ήδη εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι, αλλά πλέον διεκδικεί το μεγάλο άλμα σε μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις της UEFA.

Από το Κύπελλο στο Super Cup και τώρα η Ευρώπη

Ο ΟΦΗ βιώνει μία περίοδο που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με άλλη στην ιστορία του. Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας την περασμένη σεζόν, οι Κρητικοί πρόσθεσαν πριν από λίγες ημέρες ακόμη ένα τρόπαιο στην τροπαιοθήκη τους.

Στις 12 Αυγούστου, στο ίδιο γήπεδο όπου θα φιλοξενήσουν την ΤΣΣΚΑ, ο ΟΦΗ επικράτησε της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στον τελικό του Superbet Super Cup. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε στο 2-2, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να επικρατεί τελικά 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Χριστογεώργος απέκρουσε την εκτέλεση του Βάργκα και ο Ανδρούτσος ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι, χαρίζοντας στον ΟΦΗ το πρώτο Super Cup της ιστορίας του.

Έτσι, μέσα σε λίγους μήνες, ο σύλλογος του Ηρακλείου έχει κατακτήσει Κύπελλο και Super Cup και ετοιμάζεται να διεκδικήσει την παρουσία του στη League Phase του Europa League. Πρόκειται για μία εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή, η οποία έχει μετατρέψει τον ΟΦΗ σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ελληνικές ομάδες της νέας σεζόν.

Ο Χρήστος Κόντης γνωρίζει καλά πως απέναντι στην ΤΣΣΚΑ απαιτείται απόλυτη συγκέντρωση, αλλά δεν θέλησε να σταθεί στην πίεση της αναμέτρησης. Ο τεχνικός του ΟΦΗ έχει ήδη δώσει το στίγμα του, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του θέλει να κυνηγήσει την πρόκριση και να εκμεταλλευτεί την έδρα της.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Κατσικάς, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νους, Αποστολάκης, Ντίκμαν, Ρομάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης.

Τρεις προκρίσεις και μεγάλη εμπειρία για την ΤΣΣΚΑ

Στην άλλη πλευρά, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έρχεται στην Κρήτη έχοντας ήδη δώσει έξι ευρωπαϊκά παιχνίδια στη φετινή της πορεία και έχοντας περάσει από τρεις προκριματικούς γύρους.

Το ευρωπαϊκό της ταξίδι ξεκίνησε απέναντι στην Ντέρι Σίτι. Η βουλγαρική ομάδα επικράτησε 3-2 στο πρώτο παιχνίδι και 2-1 στη ρεβάνς, παίρνοντας την πρόκριση με συνολικό σκορ 5-3. Στη συνέχεια, χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καραμπάγκ. Μετά από δύο ισοπαλίες χωρίς γκολ, η ΤΣΣΚΑ επικράτησε 5-4 στα πέναλτι και συνέχισε στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Εκεί βρήκε απέναντί της τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και έκανε ένα τεράστιο βήμα πρόκρισης από το πρώτο παιχνίδι. Η ΤΣΣΚΑ επικράτησε 3-0 στο Μπατούμι, με γκολ των Εμπόνγκ, Γκοντόι και Ζβαρτς, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα.

Η ρεβάνς, ωστόσο, εξελίχθηκε σε θρίλερ. Η Μακάμπι προηγήθηκε και έφτασε να προηγείται 3-1, βάζοντας προσωρινά δύσκολα στους Βούλγαρους, όμως το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα αποδείχθηκε αρκετό. Η ΤΣΣΚΑ ηττήθηκε 3-1, αλλά πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 4-3 και πλέον βρίσκεται στον δρόμο του ΟΦΗ.

Η ομάδα της Σόφιας δεν έχει ξεκινήσει δυναμικά μόνο στην Ευρώπη, αλλά παρουσιάζει εξαιρετική εικόνα και στις εγχώριες υποχρεώσεις της. Μετά τις πρώτες αγωνιστικές του βουλγαρικού πρωταθλήματος βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία, ενώ στα τελευταία της παιχνίδια έχει δείξει σημαντική επιθετική αποτελεσματικότητα. Η ΤΣΣΚΑ προέρχεται από ευρεία νίκη επί της Μπότεφ Βράτσα, ενώ συνολικά έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα θετικό μομέντουμ.