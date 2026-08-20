Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε: Οι Τσέχοι ανακοίνωσαν παίκτη στο ΟΑΚΑ, με φόντο το τριφύλλι!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (20/08, 21:30) τη Χράντετς Κράλοβε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του Conference League.

Λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τους «πράσινους», η τσεχική ομάδα ανακοίνωσε μία ακόμη μεταγραφική της κίνηση, καθώς απέκτησε τον Χέρμαν Μπαρκούσκι. Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός μετακόμισε στη Χράντετς Κράλοβε από την πολωνική Πούστζα Νιεπολόμιτσε, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Πιάστ Γκλίβιτσε.

Ο Μπαρκούσκι κατέγραψε επτά γκολ σε 46 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Πολωνίας, ενώ έχει φορέσει 15 φορές τη φανέλα της εθνικής Λευκορωσίας, μετρώντας δύο τέρματα. Ο νέος ποδοσφαιριστής της Χράντετς Κράλοβε δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας του για την αποψινή (20/8) αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο Λευκορώσος, πάντως, βρίσκεται στην Αθήνα κι η παρουσίαση της μεταγραφής του πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ, όπου μάλιστα στις σχετικές φωτογραφίες διακρίνεται και το σήμα του Παναθηναϊκού.