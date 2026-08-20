Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε: Οι Τσέχοι ανακοίνωσαν παίκτη στο ΟΑΚΑ, με φόντο το τριφύλλι!
Η Χράντετς Κράλοβε ανακοίνωσε την απόκτηση του Χέρμαν Μπαρκούσκι, με την παρουσίαση του 24χρονου επιθετικού να γίνεται στο ΟΑΚΑ, λίγες ώρες πριν από τη μάχη με τον Παναθηναϊκό, για τα playoffs του Conference League.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (20/08, 21:30) τη Χράντετς Κράλοβε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του Conference League.
Λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τους «πράσινους», η τσεχική ομάδα ανακοίνωσε μία ακόμη μεταγραφική της κίνηση, καθώς απέκτησε τον Χέρμαν Μπαρκούσκι. Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός μετακόμισε στη Χράντετς Κράλοβε από την πολωνική Πούστζα Νιεπολόμιτσε, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Πιάστ Γκλίβιτσε.
Ο Μπαρκούσκι κατέγραψε επτά γκολ σε 46 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Πολωνίας, ενώ έχει φορέσει 15 φορές τη φανέλα της εθνικής Λευκορωσίας, μετρώντας δύο τέρματα. Ο νέος ποδοσφαιριστής της Χράντετς Κράλοβε δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας του για την αποψινή (20/8) αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.
Ο Λευκορώσος, πάντως, βρίσκεται στην Αθήνα κι η παρουσίαση της μεταγραφής του πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ, όπου μάλιστα στις σχετικές φωτογραφίες διακρίνεται και το σήμα του Παναθηναϊκού.