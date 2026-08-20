Diamond League: Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις σε νέα μεγάλη μονομαχία στη Λωζάνη

Μόλις τέσσερις ημέρες μετά τη μεγάλη τους μονομαχία στο Μπέρμιγχαμ, ο Καραλής και Ντουπλάντις θα διασταυρώσουν ξανά τα ξίφη τους στο επί κοντώ.

Οι δύο κορυφαίοι άλτες του αγωνίσματος θα λάβουν μέρος στο Diamond League της Λωζάνης, με τον παγκόσμιο ρέκορντμαν του αγωνίσματος να αποτελεί και πάλι τον μεγάλο αντίπαλο του Έλληνα πρωταθλητή.

Αμφότεροι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, με τον Καραλή να ακολουθεί πλέον την τακτική που είχε εφαρμόσει και στην περίοδο του κλειστού στίβου, η οποία τον οδήγησε σε πολύ μεγάλες επιδόσεις. Το ρεκόρ του μίτινγκ στη Λωζάνη είναι στα 6,15 μέτρα.

Το αγώνισμα του επί κοντώ για το Diamond League της Λωζάνης θα διεξαχθεί το απόγευμα της Πέμπτης (20/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Όπως συμβαίνει συνήθως, το επί κοντώ θα διεξαχθεί εκτός σταδίου, στην περιοχή Ουσί, κοντά στη λίμνη της πόλης, μία ημέρα πριν από τα υπόλοιπα αγωνίσματα του Diamond League.

Στη Λωζάνη θα συμμετάσχουν, όπως συμβαίνει στους αγώνες της σειράς, μερικοί από τους κορυφαίους άλτες του πλανήτη. Συγκεκριμένα, θα αγωνιστούν ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, οι Αμερικανοί Σαμ Κέντρικς, Κρίστοφερ Νίλσεν, Κέι Σι Λάιτφουτ και Ζακ Μπράντφορντ, ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν, οι Γάλλοι Ρενό Λαβιλενί και Μπατίστ Τιερί, καθώς και ο Φιλιππινέζος Έρνεστ Ομπιένα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί την Παρασκευή (21/08) στο κεντρικό στάδιο «Ποντές», το οποίο διαθέτει νέο ελαστικό τάπητα. Πρόκειται για έναν τάπητα που ευνοεί την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων και διαθέτει σύγχρονο σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης των υδάτων σε περίπτωση βροχής.