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ΠΑΟΚ: «Μέσα» ο Εντιαγέ στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με την Μπραν στο Conference League

Ο Σερίφ Εντιαγέ συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για τα δύο παιχνίδια με την Μπραν, για τα playoffs του Conference League - Eκτός έμειναν οι Γερεμέγιεφ και Κωνσταντέλιας, οι οποίοι αποχώρησαν από τον «Δικέφαλο του Βορρά».

ΠΑΟΚ: «Μέσα» ο Εντιαγέ στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με την Μπραν στο Conference League
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Με τον Σερίφ Εντιαγέ στην ευρωπαϊκή του λίστα θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια με την Μπραν.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός συμπεριλήφθηκε στη λίστα Α του «Δικεφάλου του Βορρά» για τις αναμετρήσεις με τη νορβηγική ομάδα.

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Από την άλλη, εκτός λίστας έμεινε ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ, ο οποίος έχει ήδη αποτελέσει παρελθόν από τον ΠΑΟΚ κι αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ινδονησία με τη φανέλα της Περσίγια Τζακάρτα. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας, φυσικά, βρίσκεται κι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Ντόρτμουντ.

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Αναλυτικά η ανανεωμένη λίστα Α του ΠΑΟΚ:

  • Τερματοφύλακες: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μπαλωμένος, Μοναστηρλής
  • Αμυντικοί: Μπάμπα, Γκόμεζ, Τέιλορ, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Γιαννούλη
  • Μέσοι: Καμαρά, Σανταμαρία, Λουσέ, Τσοπούρογλου, Ζαφείρης, Θυμιάνης
  • Επιθετικοί: Άλι, Τάισον, Σορετίρε, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ

*Στη λίστα Β του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι Μπαταούλας, Κοσίδης, Χατσίδης, Μπέρδος, Μύθου, καθώς και αρκετοί ακόμη ποδοσφαιριστές του PAOK Academy.

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