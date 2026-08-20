ΠΑΟΚ: «Μέσα» ο Εντιαγέ στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με την Μπραν στο Conference League

Με τον Σερίφ Εντιαγέ στην ευρωπαϊκή του λίστα θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια με την Μπραν.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός συμπεριλήφθηκε στη λίστα Α του «Δικεφάλου του Βορρά» για τις αναμετρήσεις με τη νορβηγική ομάδα.

Από την άλλη, εκτός λίστας έμεινε ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ, ο οποίος έχει ήδη αποτελέσει παρελθόν από τον ΠΑΟΚ κι αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ινδονησία με τη φανέλα της Περσίγια Τζακάρτα. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας, φυσικά, βρίσκεται κι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Ντόρτμουντ.

Αναλυτικά η ανανεωμένη λίστα Α του ΠΑΟΚ:

Τερματοφύλακες: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μπαλωμένος, Μοναστηρλής

Παβλένκα, Τσιφτσής, Μπαλωμένος, Μοναστηρλής Αμυντικοί: Μπάμπα, Γκόμεζ, Τέιλορ, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Γιαννούλη

Μπάμπα, Γκόμεζ, Τέιλορ, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Γιαννούλη Μέσοι: Καμαρά, Σανταμαρία, Λουσέ, Τσοπούρογλου, Ζαφείρης, Θυμιάνης

Καμαρά, Σανταμαρία, Λουσέ, Τσοπούρογλου, Ζαφείρης, Θυμιάνης Επιθετικοί: Άλι, Τάισον, Σορετίρε, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ

*Στη λίστα Β του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι Μπαταούλας, Κοσίδης, Χατσίδης, Μπέρδος, Μύθου, καθώς και αρκετοί ακόμη ποδοσφαιριστές του PAOK Academy.