ΑΕΚ: Οι λόγοι που οδήγησαν την «Ένωση» στην επιλογή Λυκογιάννη

Η ΑΕΚ είχε αρκετά στοιχεία να αξιολογήσει πριν καταλήξει στην επιλογή του υψηλόσωμου (1,91μ.) πρώην παίκτη της Μπολόνια (έμεινε ελεύθερος), για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η αναζήτηση δεν αφορούσε απλώς έναν ποδοσφαιριστή που θα κάλυπτε το κενό του Πενράις, αλλά μία περίπτωση που θα ταίριαζε σε ένα συγκεκριμένο σύνολο αναγκών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μπάμπης Λυκογιάννης ανέβηκε ψηλά στη λίστα της «Ένωσης».

Ο 33χρονος διαθέτει σημαντική εμπειρία από κορυφαίο επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί για αρκετά χρόνια στην Ιταλία και στη Serie A, ενώ έχει παραστάσεις κι από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παράλληλα, πρόκειται για Έλληνα ποδοσφαιριστή, κάτι που αποτέλεσε σημαντικό «συν» στο να πάρει η ΑΕΚ τη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή λίστα. Εκεί, όπου ο Λυκογιάννης θα πάρει τη θέση του Δημήτρη Καλοσκάμη.

Η ΑΕΚ καλείται ήδη να διαχειριστεί τον περιορισμό των ξένων ποδοσφαιριστών, με τον Νίκολιτς να πρέπει να αφήσει έναν εκτός για να συμπεριλάβει τον Μίλαν Βιτάλις. Ως εκ τούτου, η απόκτηση ενός ξένου αριστερού μπακ θα δημιουργούσε την ανάγκη για ακόμα μία ακόμη στη λίστα.

Επίσης, το γεγονός ότι είναι γηγενής, του επιτρέπει να χρειαστεί πολύ λιγότερο έως καθόλου χρόνο προσαρμογής, ενώ σημαντικό ρόλο στην επιλογή του έπαιξε κι η δυνατότητά του να αγωνιστεί ως αριστερός στόπερ. Έτσι, πέρα από τη θέση του αριστερού μπακ, ο Λυκογιάννης μπορεί να προσφέρει λύσεις και στο κέντρο της άμυνας, εφόσον χρειαστεί κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Αυτά τα δεδομένα συνυπολόγισαν ο Μάρκο Νίκολιτς κι ο Ριμπάλτα, με αποτέλεσμα ο Λυκογιάννης να βρεθεί στις πρώτες θέσεις της λίστας για τη συγκεκριμένη θέση. Παράλληλα, ήταν μία περίπτωση που μπορούσε να προχωρήσει άμεσα (όπως και συνέβη), καθώς ο 33χρονος ήταν θετικός στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα και να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ.