Η πρόκριση των ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΟΦΗ σε σούπερ ενισχυμένη απόδοση* στο Pamestoixima.gr
Πολλές στοιχηματικές επιλογές προσφέρει το Pamestoixima.gr για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Πολλές στοιχηματικές επιλογές προσφέρει το Pamestoixima.gr για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Την αρχή κάνει ο ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa Conference League, υποδεχόμενος την Μπραν στις 20:45. Λίγο αργότερα, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Χράντετς Κράλοβε (21:30).
Στα playoffs του Europa League, ο ΟΦΗ γράφει ιστορία, αντιμετωπίζοντας στην έδρα του την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (21:00).
Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τους αγώνες ΠΑΟΚ-Μπραν, Παναθηναϊκός-Χράντετς Κράλοβε και ΟΦΗ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αλλά και τη σούπερ ενισχυμένη απόδοση* να προκριθούν και οι τρεις ελληνικές ομάδες.
Επιπλέον, πολλές ενισχυμένες αποδόσεις και ενισχυμένα Bet Builder Ready* προσφέρονται στο Europa League και στο Europa Conference League.
Ενδεικτικά:
ΠΑΟΚ-Μπραν
Να σκοράρει ο ΤάισονΣκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3ΠΑΟΚ να κερδίσει & Over 2.5 γκολ & Over 9.5 κόρνερΜύθου να σκοράρει & ΠΑΟΚ να κερδίσει
Παναθηναϊκός-Χράντετς Κράλοβe
Να σκοράρει ο Λιβάι ΓκαρσίαΣκορ Πολλαπλών Επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1Over 2.5 Γκολ & Over 8.5 ΚόρνερΝα σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8.5 κόρνερ
ΟΦΗ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Να σκοράρει ο Νους ΤιάγκοΣκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0ΟΦΗ να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερOver 2.5 Γκολ & Over 7.5 Κόρνερ
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