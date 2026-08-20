Με έντομο άρωμα… Euroleague η προεπιλογή της Team USA: «Μέσα» Μάικ Τζέιμς, Μπλόσομγκεϊμ και Νάναλι!

Η Team USA ανακοίνωσε την προεπιλογή των 23 παικτών για το τέταρτο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τρία γνώριμα ονόματα της Euroleague να ξεχωρίζουν.

Στη λίστα βρίσκονται οι Μάικ Τζέιμς, Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και Τζέιμς Νάναλι, οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν τις ΗΠΑ στα παιχνίδια του Αυγούστου.

Ο Τζέιμς αποτελεί το πιο ηχηρό όνομα. Ο 36χρονος γκαρντ, MVP της Euroleague το 2024, αγωνίζεται πλέον στην Αναντολού Εφές, μετά την πολυετή παρουσία του στη Μονακό. Στην προεπιλογή βρίσκεται κι ο πρώην συμπαίκτης του, Μπλόσομγκεϊμ, ο οποίος μετακόμισε φέτος στην Ντουμπάι, έχοντας ήδη τέσσερις σεζόν στη EuroLeague. Παράλληλα, στη λίστα συμπεριλήφθηκε ο Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην ΑΕΚ. Ο 36χρονος έχει σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία από Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι Μιλάνο, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Παρτίζαν, ενώ το 2017 κατέκτησε τη Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε.

Στο pool των ΗΠΑ βρίσκονται επίσης αρκετοί παίκτες με θητεία στο NBA, μεταξύ των οποίων οι Τζόρνταν Μπελ, Μπράντον Νάιτ, Νασίρ Λιτλ, Έλφριντ Πέιτον, Ορλάντο Ρόμπινσον, Μάλκολμ Χιλ, Τάιλερ Σμιθ και Νέιτ Χίντον. Αναλυτικά: Τζόρνταν Μπελ, Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, Πέδρο Μπράντσο, Γκάρισον Μπρουκς, Ντάριους Μπράουν II, Κέβον Χάρις, Ντιουάν Ερνάντες, Μάλκολμ Χιλ, Νέιτ Χίντον, Μάικ Τζέιμς, ΝτεΤζόν Τζαρό, Ντίλον Τζόουνς, Μπράντον Νάιτ, Νασίρ Λιτλ, Ξαβιέ Μουν, Τζέιμς Νάναλι, Έλφριντ Πέιτον Τζούνιορ, Ορλάντο Ρόμπινσον II, Τζέιντεν Σάκελφορντ, Τάιλερ Σμιθ, Τέρι Τέιλορ, Τζερεμάια Τίλμον και Γκέιμπ Γιορκ.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι πρόκειται για προεπιλογή κι όχι για το οριστικό ρόστερ, καθώς η λίστα μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των αγώνων.

Η Team USA μπαίνει στη δεύτερη φάση με ρεκόρ 5-1, πίσω από την αήττητη Βραζιλία (6-0) στον όμιλο E’. Στις 27 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Χιλή, ενώ στις 31 Αυγούστου θα υποδεχθεί την Κολομβία. Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, ενώ το τελευταίο εισιτήριο της ζώνης της Αμερικής θα πάρει η καλύτερη τέταρτη των δύο ομίλων.