· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ο Μαικ Μπατιστ στο T-Center

Ο Αμερικανός έφτασε χθες στην Ελλάδα και σήμερα (20/08) πραγματοποιεί την πρώτη του… ανεπίσημη εμφάνιση ως assistant coach του Παναθηναϊκού.

Παναθηναϊκός: Ο Μαικ Μπατιστ στο T-Center
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Ο Μαικ Μπατίστ επέστρεψε στην Ελλάδα για την τρίτη του θητεία στον Παναθηναϊκό και την πρώτη του ως προπονητής!

Το Onsports υποδέχθηκε τον «Μπουλντόζα» στο T-Center με τον Αμερικανο βοηθό του Ζελικο Ομπραντοβιτς να μιλάει στο Onsports για τη μεγάλη του επιστροφή στο πλευρό του Ζοτς, του Διαμαντίδη και του Αλβέρτη!

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