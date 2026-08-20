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Ενοχλήσεις ο Ιωαννίδης, αμφίβολος με Αλβέρκα

Ο Φώτης Ιωαννίδης αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση και δεν αποκλείεται να απουσιάσει από τον αγώνα του Σαββάτου με την Αλβέρκα.

Ενοχλήσεις ο Ιωαννίδης, αμφίβολος με Αλβέρκα
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Ο Φώτης Ιωαννίδης επέστρεψε, μετά τον τραυματισμό του, σε δαιμωνιώδη φόρμα, αλλά οι ενοχλήσεις που νιώθει στη μέση μπορεί να του στερήσουν τη συμμετοχή από τον αγώνα του Σαββάτου για το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας φορ βρίσκεται εκτός προπονητικού προγράμματος τις τελευταίες ημέρες, με την κατάστασή του όμως να μην εμπνέει ανησυχία. Οι άνθρωποι της Σπόρτινγκ σκέφτονται την πιθανότητα να τον κρατήσουν εκτός περισσότερο για προληπτικούς λόγους.

Αντίθετα, είναι πιθανό να επιστρέψει στην ενδεκάδα ο Λουίς Σουάρες,ο οποίος το τελευταίο διάστημα δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση.

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