Ολυμπιακός: Πλησιάζει στην Αλ Γουάσλ ο Ταρέμι

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, με τον Αρμάντο Γκονζάλες να βρίσκεται προ των πυλών των «ερυθρόλευκων».

Την ίδια στιγμή, οι Πειραιώτες προχωρούν και τις υποθέσεις των παικτών που αναμένεται να αποχωρήσουν από το ρόστερ, με τον Μεχντί Ταρέμι να βρίσκεται πιο κοντά από όλους στην έξοδο. Ο Ιρανός επιθετικός είχε προτάσεις στα χέρια του και όλα δείχνουν πως η Αλ Γουάσλ είναι αυτή που θα εξασφαλίσει την υπογραφή του.

Στον πάγκο της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκεται ο Ρουί Βιτόρια, ο οποίος είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Η Αλ Γουάσλ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν στην 3η θέση του πρωταθλήματος των ΗΑΕ. Ο Ταρέμι, από την πλευρά του, ολοκλήρωσε την προηγούμενη σεζόν με τον Ολυμπιακό έχοντας 16 γκολ και 6 ασίστ σε 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.