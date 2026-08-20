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Ολυμπιακός: Επίσημα «ερυθρόλευκος» ο Νίκος Πλώτας

Ο Νίκος Πλώτας είναι και με τη… βούλα παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου γκαρντ. 

Ολυμπιακός: Επίσημα «ερυθρόλευκος» ο Νίκος Πλώτας
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Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ επισημοποίησε τη συμφωνία με γκαρντ του Προμηθέα, ο οποίος αναδείχθηκε καλύτερος νεαρός της περασμένης σεζόν.

Ο Πλώτας μέτρησε 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 18.1 λεπτά σε 23 αγώνες της κανονικής περιόδου της GBL ως παίκτης της ομάδας από την Πάτρα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ επισημοποίησε τη συμφωνία με γκαρντ του Προμηθέα.

Ο Πλώτας μέτρησε 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 18.1 λεπτά σε 23 αγώνες της κανονικής περιόδου της GBL ως παίκτης της ομάδας από την Πάτρα κι αναδείχθηκε καλύτερος νεαρός της σεζόν.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Πλώτα. Ο 22χρονος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας.

Το who is who

Γεννήθηκε: 12/06/2004 Υπηκοότητα: Ελλάδα Ύψος: 1.95μ. Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του Προμηθέα, με τον οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα τη σεζόν 2021-22.

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Τη σεζόν 2025-26 σε σύνολο 23 αγώνων στην Stoiximan GBL είχε μέσο όρο 18.1 λεπτά, 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 0.8 κλεψίματα».

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