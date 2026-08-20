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Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Δείτε το βίντεο με την ανάλυση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας
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Ο ΟΦΗ συνεχίζει να γράφει ιστορία και πλέον βρίσκεται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιστορίας του.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας επιστρέφουν στα ευρωπαϊκά «σαλόνια» κι υποδέχονται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια των playoffs του Europa League, με φόντο μία θέση στη League Phase της διοργάνωσης.

Η ΒΕΤΜΑΤ κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης με… φόρα από το «5 στα 5» του τελευταίου διαστήματος, μας προτείνουν ακόμα μια επιλογή για να μας στείλουν και πάλι στο ταμείο, συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί.

Η πρόταση της ημέρας (20/08)

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