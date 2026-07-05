«Ο Αλμέιδα ζητάει άμεσα την απόκτηση του Πινέδα»

Το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων στο Μεξικό, την ώρα που η εθνική ομάδα της χώρας πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Μετά τα δημοσιεύματα του Σαββάτου, τα οποία ανέφεραν ότι η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση τριετούς ανανέωσης στον Μεξικανό μέσο, αλλά και το ενδιαφέρον της Τσίβας, η οποία φέρεται διατεθειμένη να προσφέρει περίπου 6,9 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, νέο ρεπορτάζ έρχεται να... αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον γύρω από το μέλλον του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στο Μεξικό, η Μοντερέι επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο για τον 29χρονο χαφ, με τον Ματίας Αλμέιδα να αποτελεί τον βασικό εμπνευστή της συγκεκριμένης κίνησης.

Όπως αναφέρεται, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ έχει εισηγηθεί μετ' επιτάσεως την απόκτηση του Πινέδα, θεωρώντας τον ιδανική προσθήκη για τη μεσαία γραμμή της Μοντερέι. Οι δυο τους συνεργάστηκαν με απόλυτη επιτυχία στην Ένωση, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο μιας νέας ποδοσφαιρικής τους συνύπαρξης.

Παρά τη συνεχή φημολογία, από την πλευρά της ΑΕΚ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη τοποθέτηση, ενώ ο Πινέδα παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα

«Εν μέσω της ιστορικής πορείας του Μεξικού στο Μουντιάλ 2026, ο Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση για το μέλλον της καριέρας του, καθώς έχει δεχθεί έντονο ενδιαφέρον για την επιστροφή του στη Liga MX.

Ο διεθνής Μεξικανός μέσος, που αυτή τη στιγμή είναι συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο της Μοντερέι, η οποία επιθυμεί να τον αποκτήσει ενόψει του Apertura 2026.

Όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, ο Πινέδα αποτελεί βασικό μεταγραφικό στόχο των «Ραγιάδος», με το ενδιαφέρον να αναθερμαίνεται μετά την πρόσληψη του Ματίας Αλμέιδα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Αργεντινός προπονητής έχει ζητήσει από τη διοίκηση την άμεση απόκτηση του Μεξικανού χαφ, με τον οποίο έχει συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία τόσο στις Τσίβας όσο και στην ΑΕΚ, θεωρώντας τον έναν από τους πιο έμπιστους ποδοσφαιριστές της προπονητικής του πορείας.

Παρά την παρουσία του Αλμέιδα και την ιδιαίτερα δελεαστική οικονομική πρόταση της Μοντερέι, ο Πινέδα δεν έχει ακόμη απαντήσει, καθώς ζήτησε χρόνο προκειμένου να αποφασίσει για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 30χρονος μέσος έχει «παγώσει» κάθε διαπραγμάτευση με τη μεξικανική ομάδα, καθώς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παραμείνει στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ δείχνει ξεκάθαρα τη διάθεσή της να τον κρατήσει στο ρόστερ της για πολλά ακόμη χρόνια. Οι πρωταθλητές Ελλάδας φέρονται να έχουν καταθέσει στον Πινέδα πρόταση για νέο τριετές συμβόλαιο με σημαντική αύξηση αποδοχών, η οποία θα τον καταστήσει τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή της Ένωσης.

Η συγκεκριμένη πρόταση ενδέχεται να απομακρύνει το ενδεχόμενο μεταγραφής του στη Μοντερέι, καθώς ο ίδιος φαίνεται να αισθάνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την παρουσία του στην Ελλάδα, έχοντας την εμπιστοσύνη τόσο της διοίκησης όσο και του κόσμου της ΑΕΚ».